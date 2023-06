Familie Kaisers Rittershow in Schwabmünchen: Alles dreht sich ums Pferd

Die Familie Kaiser ist fast das ganze Jahr mit einer Rittershow unterwegs und war auch in Schwabmünchen. Im Mittelpunkt immer: die Pferde. Doch wie werden die behandelt?

Zur Zeit tourt die Rittershow der Familie Kaiser durch die Region. Zuletzt waren sie in Schwabmünchen, am kommenden Wochenende machen sie in Neusäß halt. Ein wichtiger Bestandteil ihres Alltags sind die Pferde. Was wäre auch ein Ritterspiel ohne stolze Rösser? Jeffrey Kaiser weiß um die Wichtigkeit seiner "Arbeitsgeräte". Für ihn ist vor allem eines wichtig: "Die perfekte Bindung zwischen Tier und Mensch ist das Wichtigste." Um die zu erreichen, ist vor allem eines von großer Bedeutung: Den Pferden muss es gut gehen. Und dafür betreiben die Kaisers viel Aufwand. Die Tiere haben ihren eigenen mobilen Stall, dazu einen Paddock – also eine Freilauffläche. Nach jedem Ortswechsel ist der Aufbau dieser Anlagen im Fokus des ganzen Ritterteams.

In Schwabmünchen gab es einen besonderen Bonus

Bei ihrem Gastspiel am vergangenen Wochenende gab es für die Pferde noch einen besonderen Bonus. Nicht weit weg von der Spielstätte an der Heimbergstraße liegt die Happy Trails Ranch von Ralf Mayer. Auf dem Gelände befinden sich verschiedene "Trails", auf denen eine besondere Form von Hindernissen aufgebaut ist. Eine willkommene Abwechslung für die Ritter und ihre Pferde.

Auf der Happy Trail Ranch von Ralf Mayer konnte Jeffrey Kaiser mit seinem Pferd nach den Aufführungen noch ein paar entspannte Runden drehen. Foto: Christian Kruppe

Das Reiten in der Natur und der angenehmen Ruhe rund um die Ranch kam bei den Kaisers gut an. "Das macht uns und auch den Pferden Spaß", erklärt Jeffrey. Für die Tiere, für die es im Normalfall maximal einen Auftritt pro Tag gibt, war der Trail eine sichtbar gern in Kauf genommene Ausnahme von der täglichen Routine.

Nach der Show ist für Ross und Reiter auch mal ausspannen angesagt Foto: Christian Kruppe

Longieren, ausspannen und Training – so sieht sonst ein Tag für die Pferde aus. Für die Kaisers heißt das viel Arbeit. "Wir beginnen und beenden unseren Tag mit den Pferden", erklärt Jeffrey, den das nicht stört. Die Tiere sind ein wichtiger Teil im Leben der Kaisers. Und so werden sie auch behandelt.