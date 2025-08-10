„Nichtstun gibt‘s bei mir nicht“

Sie ist Entertainerin, Sängerin, Event-Moderatorin, TV-Ringsprecherin, TV-Kommentatorin bei DAZN und Schauspielerin: Tina Schüssler aus Stadtbergen. Bekannt wurde die Bundesverdienstkreuzträgerin durch den Sport: Sie gewann Weltmeistertitel im Boxen, Kickboxen und K-1, das Elemente aus verschiedenen Kampfkünsten vereint. Tina Schüssler, die Höhen und Tiefen durchlebte, ist seit 2019 Botschafterin des Landkreises. Ihre Erfahrung will sie anderen Menschen mitgeben: Sie ist auch Botschafterin des Bayerischen Roten Kreuzes sowie für das Mutter-Kind-Zentrum, den Bunten Kreis, die Bayerische Krebsgesellschaft und ist im Bayerischen Kinderschmerzzentrum aktiv.

Was ist Ihr größtes Talent und wie setzen Sie es für den Landkreis ein?

TINA SCHÜSSLER: Leute unterhalten, positive und gute Stimmung verbreiten, Menschen motivieren, Kranken Mut machen, Kinder und Jugendliche im Sport sowie in der Musik fördern und sie auf den richtigen Weg bringen.

Beschreiben Sie Ihren Lieblingsort im Landkreis. Wann suchen Sie ihn auf? Und mit wem?

SCHÜSSLER: Ich bin sehr oft am Abend mit meinem Sohn Kevin Schüssler im Restaurant Villa D’este in Neusäss. Wir genießen die guten Gespräche mit einem gediegenen Essen.

Welchen Ort im Landkreis sollte man lieber meiden?

Keine Antwort.

Was ist Ihr persönlicher Ausflugs-Klassiker im Landkreis?

SCHÜSSLER: Ich spaziere oft zum Bismarckturm Neusäss oder gehe zur Kneippanlage in Stadtbergen.

Was war für Sie die größte Veränderung im Landkreis, seit Sie hier leben?

SCHÜSSLER: Ich bin in Augsburg geboren, im Landkreis aufgewachsen und lebe immer noch hier. Somit steckt man stets direkt inmitten der Veränderungen und man empfindet sie nicht als auffallend anders.

Vor ihnen hängt ein großes weißes Plakat. Welche Botschaft würden Sie darauf schreiben?

SCHÜSSLER: Eine Tat unterscheidet das Ziel vom Traum und neue Wege entstehen beim Gehen!

Können Sie beim Nichtstun nichts tun?

SCHÜSSLER: Ich bin kein Entspannungstyp, brauche immer meinen Drive, da ich noch so viel bewegen möchte. Nichtstun gibt’s bei mir nicht.

Haben Sie ein Vorbild?

SCHÜSSLER: Da ich ewig überlege, denke ich nicht, dass ich ein wirkliches Vorbild habe. Aber ich schätze sehr viele Menschen, die erfolgreich auf ihrem Weg sind oder besondere Geschichten erlebt haben.

Wenn Sie die Zeit zurückdrehen könnten: Wie alt wären Sie noch einmal gerne und warum?

SCHÜSSLER: Ich bin absolut zufrieden, kann mich glücklich schätzen ein gesundes Kind zu haben und dass ich so viele schöne Dinge erleben darf. Ich liebe das Leben und lebe meinen Traum.

Vor was haben Sie Angst? Was hilft Ihnen in Situationen, die schwierig sind?

SCHÜSSLER: Ich bin ein sehr unängstlicher und stabiler Typ, gehe mit Vollgas auf alle Dinge zu. In meinem Ballermodus erkenne ich dann gar nicht, ob die Situation leicht oder schwierig war. Angst habe ich nur vor dem Zahnarzt. Da hilft mir meine Dr. Roswitha Merk mit einem Narkosen-Knockout (lacht).

Welche Frage wurde vergessen?

SCHÜSSLER: Was ich noch gerne loswerden würde?

Das wäre?

SCHÜSSLER: Ich schätze es sehr, dass ich als Repräsentantin für den Landkreis und als Bundesverdienstkreuzträgerin für Deutschland so aktiv sein darf. Vielen Dank für das Vertrauen.

Neue Serie: Die Redaktion stellt in den kommenden Wochen Landkreis-Botschafter vor - das sind Persönlichkeiten, die ihre Wurzeln im Augsburger Land haben und für den Landkreis Augsburg werben.