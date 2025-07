Lena Kiese und Nicole Fronius (im Bild mit Claudia Huemer, vorne) erklären das Kamishibai: So heißt das japanische Erzähltheater, mit dem sie in der Tagesstätte die Ostergeschichte zeigen. An den Klappflügeln stehen Erzählfiguren, mit denen sie Bibelszenen nachstellen. Die Figuren haben kein Gesicht, damit jede Emotion auf sie übertragen werden kann. Nicole Fronius zeigt außerdem ein Osternest aus Naturmaterialien in der Hand.

Foto: Denise Kelm