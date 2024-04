FSV Großaitingen verabschiedet sich mit Heimspielniederlage

Zum letzten Spiel der Saison empfing die erste Mannschaft des FSV Großaitingen die Gäste TV Waal II. Vor 80 Zuschauern verlor das Team deutlich.

Während für die Gastgeber bereits der Abstieg aus der Bezirksoberliga feststand, hatten die Spieler aus Waal noch die Chance auf den direkten Aufstieg in die Landesliga Westsüdwest. Ein Unentschieden würde ihnen genügen, um diesen zu sichern. Kurzerhand organisierten die Gäste einen Bus und brachten rund 50 Fans mit, die ihre Mannschaft lautstark anfeuerten. Insgesamt fanden sich somit rund 80 Zuschauerinnen und Zuschauer am Freitagabend in der Turnhalle in Großaitingen ein.

Obwohl der Abstieg für die Gastgeber bereits besiegelt war, wollten sie sich bestmöglich präsentieren und möglicherweise den Aufstiegsplänen von Waal einen Dämpfer verpassen. Der Start verlief vielversprechend, als Großaitingen eines der beiden Doppel gewann und es mit einem Unentschieden in die Einzelspiele ging. Christian Hochstatter und Christian Billing mussten dabei mit 0:3 aber eine deutliche Niederlage hinnehmen, während Sascha Pohanka und Gabriel Müller mit einem 3:1-Sieg punkteten.

Großaitingen verliert schlussendlich deutlich

Nachdem Christian Hochstatter das erste Einzel knapp mit 2:3 verlor, sorgte Sascha Pohanka für eine Überraschung, indem er Sandro Schleich, einen der stärksten Spieler der Liga knapp im fünften Satz bezwang und erneut für den Ausgleich sorgte. Im hinteren Paarkreuz lief es weniger erfolgreich. Christian Billing unterlag deutlich mit 0:3, während Gabriel Müller seinem Gegenspieler knapp im fünften Entscheidungssatz unterlag. In der zweiten Runde der Einzel gelang es keinem der Großaitinger Spieler mehr, über den vierten Satz hinauszukommen und so unterlag die erste Mannschaft des FSV Großaitingen dem TV Waal II schlussendlich deutlich mit 2:8.