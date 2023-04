Schwabmünchen marschiert in die Oberliga durch

Einen großen Erfolg feierten die Tischtennis-Männer des TSV Schwabmünchen: Das Team ist in die fünfthöchste deutsche Liga aufgestiegen.

Durch einen Kantersieg im letzten Punktspiel der Saison 2022/2023 konnte das Schwabmünchner Quartett die Meisterschaft in der Verbandsoberliga Süd perfekt machen und steigt somit nach mehrjähriger Abstinenz wieder in die Oberliga Bayern – die fünfthöchste Spielklasse Deutschlands – auf.

Mit der Unterstützung durch die mitgereisten Fans konnte ein deutlicher 7:3-Erfolg beim Tabellenfünften TSV Gräfelfing erzielt werden. Zwar ging ein Doppel verloren und Routinier Peter Angerer sowie Youngster Alexander Papoutsis mussten jeweils ein Einzel abgeben, doch Mannschaftsführer Stefan Kraus und Daniel Neumann konnten ihre Spiele gewinnen und besiegelten dadurch den letztlich ungefährdeten Sieg.

Durch das bessere Spielverhältnis konnte somit der punktgleiche Tabellenzweite FC Teisbach auf den zweiten Platz verwiesen und der direkte Aufstieg erreicht werden. Noch höher zu bewerten ist dieser Erfolg dadurch, dass die Mannschaft erst im letzten Jahr in die Verbandsoberliga aufgestiegen war, also der direkte Durchmarsch gelungen ist.

Zuletzt spielten die Schwabmünchner in der Saison 2015/2016 in der Oberliga, damals noch als Sechsermannschaft. Peter Angerer und Stefan Kraus feiern also nach achtjähriger Abstinenz ein Comeback in dieser Spielklasse, während es für den 23-jährigen Alexander Papoutsis und den 28-jährigen Daniel Neumann eine Premiere sein wird. Sicher ist, dass die anstehenden Spiele gegen starke Gegner wie den TSV Schwabhausen, die TSG Würzburg-Heidingsfeld oder den schwäbischen TV Boos nicht einfach sein werden und das Saisonziel von Beginn an der Klassenerhalt sein wird.

Ebenfalls auf der Erfolgsspur befindet sich aktuell die zweite Herrenmannschaft in der Landesliga Südsüdwest. Dort konnte der zweite Tabellenplatz erreicht werden, was zur Teilnahme an der Relegation zur Verbandsliga Südwest berechtigt. In den dort anstehenden Partien gegen die TSG Augsburg-Hochzoll und den FC Bayern München III wird sich herausstellen, ob sich die Truppe um Mannschaftsführer Christian Fürst für die starke Saisonleistung belohnen wird und den Aufstieg schaffen kann. (AZ)