So lief die Relegation für die Teams aus der Region

Die Relegation zu den Herrenligen im Tischtennis für die Saison 2023/24 in den Bezirken Schwaben-Süd und Nord wurden ausgespielt. So lief es für die Teams aus der Region.

In der Relegation spielte die zweite Mannschaft des TSV Schwabmünchen in der Hochzoller Sporthalle gegen den Gastgeber TSG Augsburg-Hochzoll und die dritte Mannschaft des FC Bayern München um den Aufstieg in die Verbandsliga-Süd/West. Das Match der Schwabmünchner Aufstiegsaspiranten als Zweiter der Landesliga West/Südwest gegen den bisherigen Verbandsligisten TSG Augsburg-Hochzoll endete 5:5 mit Vorteil von 22:21 Sätzen für Schwabmünchen. Die zweite Partie verloren die Schwabmünchner aber gegen den FC Bayern München III mit 3:7. Die Bayern gewannen auch ihr zweites Spiel gegen Hochzoll deutlich mit 8:2 und steigen somit von der Landesliga Süd/Südwest in die Verbandsliga Süd/West auf. Der TSV Schwabmünchen II bleibt in der Landesliga West/Südwest, und die TSG Augsburg-Hochzoll steigt in diese Liga ab.

In der Königsbrunner Willi-Oppenländer-Halle kämpften der TSV Bobingen und der FSV Wehringen. Für die Bobinger ging es als Zweiter der Bezirksligagruppe 2 Süd um den Aufstieg in die Bezirksoberliga Schwaben-Nord. Die Tischtennisherren lieferten sich spannende Fights mit dem TSV Balzhausen und dem SC Athletik Nördlingen. In der Aufstellung Daniel Abbenseth, Sven Mestchen, Patrick Burckhardt, Christian Emesz, Christian Sulzer und Andreas Reichinger verlangten sie ihren beiden Gegnern alles ab, doch nach fast achtstündiger Spielzeit unterlagen die Singoldstädter in beiden Begegnungen knapp mit 6:9 beziehungsweise 7:9. Durch einen 9:7-Erfolg gegen die Nördlinger gelang dem TSV Balzhausen damit der Klassenerhalt. Die Enttäuschung der Mannen um Spielführer Daniel Abbenseth war natürlich groß, doch durch Umstrukturierungen in den Ligen besteht weiterhin ein Fünkchen Hoffnung, den Aufstieg doch noch zu schaffen.

Nichts zu holen war für den FSV Wehringen im Kampf um den Aufstieg zur Bezirksklasse A Augsburg-Süd. Die Wehringer unterlagen dem TV Mering mit 5:9 und dem BC Rinnenthal mit 3:9 und bleiben somit in der Bezirksklasse B Ost Augsburg-Süd. Aufgestiegen ist der TV Mering.

Die Relegation im Verband Schwaben-Süd fand in der Sporthalle in Graben statt. Als einziger Verein aus dem südlichen Landkreis war der FSV Großaitingen mit seiner zweiten Mannschaft vertreten. In der ersten Partie um den Aufstieg zur Bezirksliga Ost bezwangen die Großaitinger den SC Ronsberg aus der Bezirksklasse A Ostallgäu mit 6:4. Das entscheidende Match gegen SC Blau-Weiß Ettringen, der gegen den Abstieg kämpfte, verloren die Großaitinger Herren nur knapp mit 4:6. Damit bleiben sie in der Bezirksklasse A Unterallgäu-Ost und die Ettringer in der Bezirksliga Ost. (mit fjk)