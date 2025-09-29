Tischtennis-Benefizturnier des PSV Königsbrunn wird ein großartiger Erfolg

Zum insgesamt achten Mal hat der Polizei SV Königsbrunn ein Tischtennis-Benefizturnier ausgerichtet. Mangels eigener Halle wurde einmal mehr bei der TSG Augsburg-Lechhausen gespielt. 90 Sporttreibende mit und ohne Vereinsbindung machten mit, um sich gemeinsam auf die Saison vorzubereiten. Viel mehr noch ging es freilich darum, eine hohe Spendensumme für den Bunten Kreis zu erzielen. Das gelang in großartiger Weise.

Tiergestützte Pädagogik

In Anwesenheit von Königsbrunns zweitem Bürgermeister Max Wellner stellte Norbert Kugler vom Bunten Kreis Augsburg als Spendenprojekt die tiergestützte Pädagogik am Ziegelhof in Stadtbergen vor, das der PSV seit dem Bau unterstützt. In elf Jahren konnte der Verein insgesamt 18.870,77 Euro Spenden sammeln. Beim aktuellen Turnier konnte die Spendensumme auf 2800 Euro fixiert werden. (AZ)

