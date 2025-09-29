Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Tischtennis-Turnier des PSV Königsbrunn bringt viele Spenden für den Bunten Kreis

Königsbrunn

Tischtennis-Benefizturnier des PSV Königsbrunn wird ein großartiger Erfolg

Der Verein sammelt einmal mehr eine hohe Spendensumme für den Verband Bunter Kreis Augsburg ein. Wofür das Geld konkret eingesetzt wird.
    • |
    • |
    • |
    Jede Menge Spenden für die tiergestützte Pädagogik des Verbands Bunter Kreis Augsburg brachte das Tischtennis-Turnier des PSV Königsbrunn. Unser Bild zeigt die Teilnehmer.
    Jede Menge Spenden für die tiergestützte Pädagogik des Verbands Bunter Kreis Augsburg brachte das Tischtennis-Turnier des PSV Königsbrunn. Unser Bild zeigt die Teilnehmer. Foto: Rudi Sabienski

    Zum insgesamt achten Mal hat der Polizei SV Königsbrunn ein Tischtennis-Benefizturnier ausgerichtet. Mangels eigener Halle wurde einmal mehr bei der TSG Augsburg-Lechhausen gespielt. 90 Sporttreibende mit und ohne Vereinsbindung machten mit, um sich gemeinsam auf die Saison vorzubereiten. Viel mehr noch ging es freilich darum, eine hohe Spendensumme für den Bunten Kreis zu erzielen. Das gelang in großartiger Weise.

    Tiergestützte Pädagogik

    In Anwesenheit von Königsbrunns zweitem Bürgermeister Max Wellner stellte Norbert Kugler vom Bunten Kreis Augsburg als Spendenprojekt die tiergestützte Pädagogik am Ziegelhof in Stadtbergen vor, das der PSV seit dem Bau unterstützt. In elf Jahren konnte der Verein insgesamt 18.870,77 Euro Spenden sammeln. Beim aktuellen Turnier konnte die Spendensumme auf 2800 Euro fixiert werden. (AZ)

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden