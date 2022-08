82-Jähriger fährt in Mittelneufnach gegen eine Hauswand und stirbt

Tödlicher Unfall in Mittelneufnach: Ein 82-jähriger Autofahrer kam von der Schwabmünchner Straße ab und krachte gegen eine Hauswand. Er starb noch vor Ort.

In der Gemeinde Mittelneufnach hat sich am späten Mittwochnachmittag ein Unfall ereignet, bei dem ein 82-jähriger Mann ums Leben gekommen ist.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann aus Mittelneufnach mit seiner 78 Jahre alten Frau in seinem Auto aus Richtung Scherstetten kommend gegen 17.10 Uhr auf der Schwabmünchner Straße unterwegs. Am Ortseingang verlor er in einer scharfen Rechtskurve, an der es auf der Straße steil bergab geht, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er krachte in ein Einfamilienhaus und kam erst an der Fensterfront zum Wohnzimmer zum Stehen.

Unfall in Mittelneufnach: Fahrer ist zunächst ansprechbar

Der Mann war zunächst noch ansprechbar, erlag dann aber im Rettungswagen noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die Rettungskräfte versuchten den 82-Jährigen noch zu reanimieren. Seine 78-jährige Beifahrerin wurde ebenfalls lebensgefährlich verletzt und dann mit dem Rettungshubschrauber ins Bundeswehrkrankenhaus nach Ulm geflogen.

Die Ursache für den tödlichen Unfall ist unklar. Um sie zu klären, ordnete die Staatsanwaltschaft Augsburg ein Gutachten an. Der Wagen wurde sichergestellt und wird ebenfalls untersucht. Nach Information der Polizei sind derzeit keine Hinweise bekannt, dass es ein technisches Problem am Fahrzeuge gegeben hat. Es gebe derzeit auch keine Erkenntnisse über eine Vorerkrankung des Fahrers, sagte der Schwabmünchner Polizeichef Markus Graf. Bremsspuren vor dem Haus an der scharfen Kurve seien ebenfalls nicht entdeckt worden.

THW stützt Wohnzimmer des betroffenen Wohnhauses ab

An der Unfallstelle waren zahlreiche Kräfte des Rettungsdiensts, der Feuerwehren Mittelneufnach, Scherstetten und Immelstetten. Das Technische Hilfswerk Schwabmünchen stützte das zerstörte Wohnzimmer im Wohnhaus und baute an der Fassade eine Bretterwand auf. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von rund 57.000 Euro.