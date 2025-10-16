Der Tagesgast gibt 27,80 Euro im Augsburger Land aus

Das Augsburger Land ist nicht das Allgäu. Touristisch gesehen muss sich der Landkreis aber nicht verstecken. Auch ohne Schloss Neuschwanstein und Bergpanorama gibt es zwischen Schwabmünchen, Thierhaupten und Zusmarshausen viel zu entdecken. Das macht sich finanziell bemerkbar: In einer neuen Studie wird festgehalten, welche Wirtschaftskraft der Tourismus im Landkreis im Jahr 2024 hatte. Vorgestellt wurde sie jüngst bei der Roadshow „Tourismus und Naherholung“ des Landkreises in Schwabmünchen.

Tourismus-Experte Heiko Rainer stellte die neue Tourismus-Studie vor. Foto: Maximilian Czysz

Experte Heiko Rainer vom Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Institut für Fremdenverkehr (DWIF) summiert den Bruttoumsatz durch Tourismus im Landkreis auf rund 245 Millionen Euro. Der Großteil davon sei durch Tagesgäste erzielt worden. Insgesamt hat Rainer fast sieben Millionen Aufenthaltstage im Jahr 2024 durch Gäste gemessen. Sein Kommentar dazu: „Das ist ein Pfund.“

Knapp sieben Millionen Aufenthaltstage

Der Tagesgast lässt sich nach der Untersuchung sogar ganz gut beschreiben: Im Schnitt gibt er 27,80 Euro aus. Wer länger bleibt und übernachtet, der bezahlt durchschnittlich 153 Euro in einem gewerblichen Betrieb wie einem Hotel, 88 Euro bei kleinen Vermietern und knapp 60 Euro im Campingbereich. Überproportional profitierte der Einzelhandel von den Gästen. Unter dem Strich bleiben rund 111 Millionen Euro in der Region, was Heiko Rainer für einen „guten Wert“ hält. Rund 3100 Menschen könnten davon im Landkreis leben. Rainers Schlussfolgerung: „Tourismus ist ein Jobmotor und eine Zukunftsinvestition.“ Denn: Egal, wie sich die Welt durch künstliche Intelligenz verändert: Im Tourismus sei immer Handarbeit gefragt, die Branche schaffe nachhaltige Arbeitsplätze. Tourismus sorge außerdem für weitere Effekte, die sich nicht immer messen lassen. Nur ein Beispiel: Eine Region mit touristischen Angeboten sei auch attraktiv für Arbeitskräfte.

Was wollen sie im Landkreis an einem Tag gerne erleben? Das wurden die Gäste der „Roadshow" gefragt. Hoch im Kurs stand eine Genussreise. Foto: Maximilian Czysz

Über Tourismus als Wirtschaftsfaktor tauschten sich nach der Präsentation der Studie Landrat Martin Sailer, die Königsbrunner Gastgeberin und stellvertretende Dehoga-Kreisvorsitzende Gabi Dreisbach, Tourismusdirektor Götz Beck von der Regio Augsburg und Experte Heiko Rainer auf dem Podium aus. Angie Stifter von a.tv moderierte und motivierte Gäste aus dem Publikum dazu, an der Diskussion teilzunehmen. Die Chance nutzte der Geschäftsführer des Begegnungslands Lech-Wertach, Raphael Morhard, und berichtete über Pläne und Entwicklungen der Regionalentwicklung. Andreas Schmutterer, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Mediengruppe Pressedruck und Beiratsmitglied der Regio Augsburg Tourismus, bat darum, das Thema Tourismus stärker in die Kommunen zu tragen. Stadträtin Claudia Deeney aus Königsbrunn schilderte ihre persönlichen Erfahrungen mit Tourismus in Nordirland.

Diskutieren mit Moderatorin Angie Stifter (links) über Chancen und Herausforderungen von Tourismus im Augsburger Land: Gabi Dreisbach, Götz Beck, Martin Sailer und Heiko Rainer. Foto: Maximilian Czysz

Darauf ging Tourismusdirektor Götz Beck ein. Er lobte das „Storytelling“ der Kollegen. Es sei unverzichtbar genauso wie das Entwickeln von authentischen Themen. Dazu gehörten in und um Augsburg die Fugger oder auch die Mozarts - die Familie stammt ursprünglich aus dem westlichen Landkreis. Leopold Mozart, der Vater von Wunderknabe Amadeus, wurde in Augsburg geboren. So kommen Stadt und Land zusammen. „Wir müssen unsere Themen geschickt kombinieren, dann profitiert jeder“, sagte Landrat Sailer. Der Landkreis müsse sich nicht hinter seinen Angeboten verstecken. Sailer: „Wir dürfen selbstbewusster sein.“ Gabi Dreisbach wünschte sich, „dass der Landkreis mutig ist“ und seine Möglichkeiten besser präsentiert. Wie wäre es zum Beispiel mit einer App?

Kritik an der Förderpolitik

Mut sei nicht unbedingt erforderlich, meinte Experte Rainer. Wichtig sei die Erkenntnis, dass sich Investitionen in Tourismus lohnen. Potenziale im Landkreis sieht er gerade am Stadtrand von Augsburg im Tagungs- und Kongressgeschäft. Was immer funktioniere: Hotel-Ressorts mit Wellness-Angeboten. Beck will dagegen touristisch „das nächste Level“ erreichen: Dazu gehört für ihn beispielsweise mehr Qualität bei den Übernachtungen. Beck kritisierte auch die projektbezogene Förderpolitik in Bayern und warnte davor, irgendwann abgehängt zu werden.