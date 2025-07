Traditionelles Dorffest mit Neuerungen

Der Musikverein Walkertshofen veranstaltet am Samstag und Sonntag, 26./27. Juli, am Lagerhaus das Dorffest mit Schmankerln, kühlen Getränken und viel Blasmusik.

Auch an die jüngsten Gäste ist gedacht

Beginn ist am Samstag ab 18 Uhr mit Bewirtung. Ab 19 Uhr übernimmt die Musikkapelle aus Obergessertshausen den Festauftakt mit Blasmusik. Am Sonntag unterhalten ab 11 Uhr die Schmuttertaler Musikanten aus dem benachbarten Mickhausen die Gäste zum Frühschoppen und anschließendem Mittagstisch. Ab 12 Uhr beginnt der Familiennachmittag, bei dem vor allem die jüngsten Gäste im Mittelpunkt stehen. Die Mitglieder des Musikvereins organisieren Kinderschminken und bieten verschiedene Geschicklichkeitsspiele an. Auch während des Familiennachmittags gibt es eine musikalische Unterhaltung. Die Jugendkapelle Walkertshofen unter der Leitung von Roland Dworschak sowie die Alphornbläser werden am Sonntagnachmittag spielen, und der Musikverein verkauft Kaffee und Kuchen in den Räumlichkeiten des Lagerhauses sowie Eis.

Der Musikverein informiert über sein Angebot für Musikinteressierte

Auf dem Dorffest in Walkertshofen gibt es in diesem Jahr zudem einige Änderungen: Eine Vorstellung von Instrumenten für Nachwuchsmusiker findet zwar nicht während des Dorffestes statt. Aber Interessierte, die sich über das Ausbildungsangebot des Musikvereins informieren möchten, können sich während des Festes an die Musiker und Musikerinnen oder direkt an Dirigent Roland Dworschak wenden. Bei schlechter Witterung entfällt das Dorffest ersatzlos. (karma)