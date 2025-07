Eine Feier zu Ehren des heiligen Laurentius

Im kleinen Walkertshofener Ortsteil Oberrothan gibt es am Samstag, 2. August, ab 19 Uhr auch heuer wieder das Kapellenfest, das einmal jährlich zu Ehren des heiligen Laurentius, Schutzpatron der Kapelle in Oberrothan, gefeiert wird.

Gottesdienst unter freiem Himmel

Die Feierlichkeiten beginnen mit einem Freiluftgottesdienst an der Kapelle. Eine Besonderheit des Kapellenfestes ist der Auftritt der Alphornbläser, die den Gottesdienst musikalisch umrahmen und dadurch ein besonderes Ambiente bieten, was bei den Gästen immer gut ankommt. Gefertigt wurden die Alphörner in einer Schreinerei in Oberrothan. Im Anschluss sind alle Besucher auf den Hof der Familie Beckel eingeladen, auf dem die Einwohner von Oberrothan die Gäste bewirten werden. Für zünftige Unterhaltung sorgen die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Walkertshofen. Aufgebaut ist auch eine Bar. Wer Glück beim Lose-Ziehen hat, der darf sich auf Preise freuen, die bei einer Tombola gewonnen werden können. Die Feier findet bei jedem Wetter statt, da Zelte als Schutz für die Gäste aufgebaut werden.

Das Fest soll den Erhalt der 300 Jahre alten Kirche finanzieren

Die Organisatoren hoffen nun auf gutes Wetter - so wie im vergangenen Jahr. Weil es ein warmer Sommerabend war, kamen sehr viele Gäste zum Kapellenfest. Bereits seit vielen Jahren organisieren die Oberrothaner Einwohner jedes Jahr Anfang August das Fest, um den Erhalt des mehr als 300 Jahre alten Kirchleins zu finanzieren. Alle Erlöse des Festes kommen daher direkt der Kapelle zugute. (karma)