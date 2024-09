Renoviertes Trafohäuschen eröffnet

Das denkmalgeschützte Trafohäuschen in Bobingens Mitte füllt sich ab sofort wieder mit Musik. Das Bobinger Musikinstitut Piano & Voice hat den Bau am Freitag mit einer internen Feier neu eröffnet. An den geöffneten Fenstern musizierten Mitglieder der Kinderchöre „Kids“ und „Juniors“ und die „Herren-Combo“ aus Sängern, Pianist, Violinisten und Kontrabassist. „Darin zeigt sich die große Bandbreite an Menschen jeden Alters, die bei uns Musik machen“, freut sich Stefanie Fersch, die ihr Musikinstitut seit 2006 in Bobingen betreibt.

Der Eröffnung und Inbetriebnahme vorausgegangen waren umfangreiche Renovierungsarbeiten. „Das Trafohäuschen ist ein kleines Juwel“, freut sich Stefanie Fersch und ergänzt: „Mit unserer Renovierung ist es auch innen wunderschön geworden. Es ist mir sehr wichtig, dass sich Schülerschaft und Lehrkräfte wohl fühlen. Das unterstützt das Muszieren erheblich.“ Zunächst im Unteren Schlösschen beheimatet, hat Piano & Voice seit 2019 seinen Hauptsitz in der Hochstraße. Das Trafohäuschen direkt gegenüber bildet nun den zweiten Sitz des Musikinstituts. Im Sommer 2024 hatte Stefanie Fersch den Bau von ihrer Vorgängerin Barbara Burann übernommen, die hier ihre „Musikwerkstatt“ betrieben hatte. Wegen einer beruflichen Neuorientierung hatte sie ihre Musikschule an Stefanie Fersch übergeben.

Das Musikinstitut um die Sopranistin Stefanie Fersch hat sich auf die Gesangs- und Klavierausbildung spezialisiert. Mehrere Gesangensembles in allen Altersstufen sind bei Piano & Voice angesiedelt. Daneben unterrichtet ein zehnköpfiges Team aus qualifizierten Musikpädagogen unter anderem Geige, Bratsche, Cello Flöten und Gitarre. Auch musikalische Früherziehung und ein Seniorensingkreis gibt es. (AZ)