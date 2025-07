Traktor fängt während der Fahrt Feuer

Während der Fahrt angefangen zu brennen, hat am Dienstag um 15.30 Uhr der Traktor eines 43-Jährigen. Der Mann fuhr laut Polizei Richtung Birkach als er bemerkte, wie der Traktor am hinterem Ende Feuer fing. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, sodass kein Fremdschaden entstand. Grund für das Feuer war nach erster Einschätzung ein technischer Defekt an den Bremsen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde der 43-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur weiteren Abklärung gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. (mjk)

