Was sind die Lieblingsplätze unserer Leserinnen und Leser in ihrem Ort? Was stört sie? Worüber wollten sie schon immer einmal sprechen? Die Redaktion kommt vorbei - um vor Ort ins Gespräch zu kommen. „Zeigen Sie uns Ihren Ort“ heißt die Sommer-Serie. Wie schon beim „Schwätzbänkle“ im vergangenen Sommer geht es darum, einen Ort zum Schwätzen zu schaffen. An dem man sich ungezwungen austauschen kann. An dem Leser von Dingen erzählen können, die ihnen auf dem Herzen liegen, die sie bewegen.

Diesmal muss das Gespräch nicht auf einer Bank stattfinden. Die Unterhaltung kann auch beim Spaziergang durch das Dorf, am Gartenzaun oder beim Anschauen von Sehenswürdigkeiten oder Besonderheiten geführt werden. Das sind die vier Termine und Treffpunkte, an denen jeweils ein oder zwei Redaktionsmitglieder im südlichen Landkreis vor Ort sein werden:

Mittwoch, 7. August, Waldberg: Treffpunkt ist um 16 Uhr am Festplatz Dienstag, 13. August, Hiltenfingen: Treffpunkt ist um 16 Uhr an der Kirche Donnerstag, 22. August, Oberottmarshausen: Treffpunkt ist um 16 Uhr an der Kirche Donnerstag, 29. August, Mittelneufnach: Treffpunkt ist um 16 Uhr am Goldenen Adler

Die Redaktion freut sich auf spannende Begegnungen und lädt alle interessierten Leserinnen und Leser zum Austausch ein. (mjk)