In Langerringen muss Trinkwasser abgekocht werden

In Langerringen muss Wasser abgekocht werden. Das Trinkwasser im Bereich Langeringen, Gennach, Schwabmühlhausen, Schwabaich und Falkenberg weist bakterielle Verunreinigungen auf. Anwohner müssen die Anweisungen des Gesundheitsamtes befolgen:

Leitungswasser darf nur abgekocht getrunken werden.

Wasser muss einmalig sprudelnd aufgekocht und dann langsam über mindestens zehn Minuten abkühlen.

Aus praktischen Gründen wird ein Wasserkocher empfohlen.

Für die Zubereitung von Nahrung, zum Zähneputzen und zum Reinigen offener Wunden sollte ausschließlich abgekochtes Leitungswasser verwendet werden.

Leitungswasser kann zum Duschen, Baden und Waschen genutzt werden.

Leitungswasser kann für die Toilettenspülung genutzt werden.

Ursache ist vermutlich ein Rohrbruch

Hintergrund für das Abkochgebot ist ein vollständiger Ausfall der Wasserversorgung seit Donnerstagabend. Ursache ist vermutlich ein Rohrbruch an der Zuleitung des Zweckverbandes Stauden-Wasserversorgung. Der Störungsdienst des Zweckverbands versucht, den Rohrbruch zu orten. Die Behebung der Störung wird allerdings nicht kurzfristig erfolgen können, teilt die Gemeinde mit. Aus diesem Grund soll schnellstmöglich eine Notversorgung eingerichtet werden. Eine Trinkwasserausgabe wird am Feuerwehrhaus in Langerringen organisiert.

Kein Wasser mehr aus der Versorgung entnehmen

Die Gemeinde bittet darum, bis auf Weiteres möglichst auf die Wasserentnahme aus der Wasserversorgungsanlage zu verzichten. Denn so lasse sich der Druckabfall im System gering halten. So lasse sich möglichen Gesundheitsrisiken vorbeugen. Außerdem können so Viehhalter ausreichend versorgt werden. Diese können Tränkefässer am Hydranten am Ortseingang von Langerringen mit Quellwasser befüllen.