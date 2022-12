Bobinger Nachwuchsturner zeigen ihr Können

Statt einer Weihnachtsfeier gab es in der Bobinger Jahnhalle eine große Weihnachtsshow des TSV-Nachwuchses. Alle waren mit viel Spaß bei der Sache.

Rund 250 Zuschauerinnen und Zuschauer bekamen einen Einblick, was der Nachwuchs im Turntraining des TSV so alles lernt. Rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten seit Oktober geprobt und viele interessante Choreografien einstudiert. Das Angebot reichte von Tanz über Gymnastik bis hin zu Wettkampfturnen und Luftakrobatik. Die kleinsten waren vier Jahre alt, die Luftakrobaten dann schon im jungen Erwachsenenalter.

"Eigentlich hatten wir eine Weihnachtsfeier geplant, doch dann ist eine Show daraus geworden", sagte Ulrike Gerhard, die Leiterin der rund 760 Mitglieder starken Turnabteilung des TSV Bobingen. Was dabei herausgekommen ist, konnte sich sehen lassen. Eingestimmt wurde durch ein Ballett-Potpourri, dann gab es eine Schlittenfahrt in der Halle. Die "kräftigten Buben" zeigten Übungen am Barren. Danach führten die Mädels aus unterschiedlichen Altersstufen Turnübungen am Boden und an den verschiedenen Geräten vor. Eine Herausforderung sei das Training allerdings gewesen, so Ulrike Gerhard. Denn die Kinder hätten sich in dieser Zeit oft krank melden müssen, sodass nicht immer alle bei den Proben dabei waren. "Das hat unsere Trainerinnen und Trainer schon vor Probleme gestellt", so Gerhard.

Einige mussten wegen Krankheit passen

Auch bei der Show selbst hätten einige leider krankheitsbedingt passen müssen. Einen gelungenen Auftritt am Schwebebalken zeigte die Bobinger Vereinsmeisterin an diesem Gerät, Luisa Fehle. So etwas sei sehr motivierend für die jungen Turnerinnen und Turner, so Ulrike Gerhard. Zum Glück könne sich die Turnabteilung nicht über mangelnden Nachwuchs beklagen. Allerdings sei schon zu spüren, dass der Trainingsstand der jungen Sportler während der Corona-Zeit gelitten habe. Doch jetzt seien alle wieder mit Feuereifer dabei, so die Chefin der Turnabteilung. Den absoluten Höhepunkt hatte man sich für den Schluss aufgehoben. Bei einer mitreißenden Luftakrobaten-Show am Seitpferd und mit Trampolin, zeigten die Turner ihr großes Können. Eine gelungene Choreografie mit lustigen Einlagen, riskanten Salti und Schrauben setzte den Schlusspunkt der gelungenen Weihnachtsshow in der Bobinger Jahnhalle.