Eine denkwürdige Saison für die Bobinger Fußballer

Bereits einen Spieltag vor Saisonende stand der TSV Bobingen als Bezirksligameister fest. Doch das war nicht der einzige Erfolg der Abteilung. Ein Rückblick.

Schon zu Beginn der Saison wurde in Bobingen das Ziel formuliert: Aufstieg in die Landesliga. Und die junge Mannschaft hat geliefert. Die Saison war allerdings hart und das Team ist auch nicht von Rückschlägen verschont geblieben. Schon der Saisonauftakt hatte es in sich. Gleich am Anfang stand ein absoluter Knaller auf dem Spielplan.

Saison-Highlight bereits vor Beginn der Bezirksliga

In der ersten Hauptrunde des Bayerischen Totopokals empfing der TSV Bobingen den Regionalligisten Wacker Burghausen im Stadion an der Hoechster Straße. Ein erster Härtetest für das junge Team von Trainergespann Christopher Detke und Sebastian Jeschek. Vor rund 400 Zuschauern zeigten die Bobinger Bübles, was in ihnen steckt, und verlangten dem haushohen Favoriten aus der Regionalliga alles ab. Ein Klassenunterschied war über weite Strecken des Spiels nicht zu sehen. Als dann Florian Gebert in der 78. Spielminute den 2:2-Ausgleich erzielte, schien eine Sensation in der Luft zu liegen. Am Ende mussten die Bobinger Kicker jedoch dem intensiven und anstrengenden Spiel Tribut zollen. Sie unterlagen mit 2:4. Aber sie hatten gezeigt, dass in der Bezirksliga mit ihnen zu rechnen sein wird. Leichter wurde es im Anschluss jedoch nicht.

Mit vier Spielen innerhalb von neun Tagen war es ein knallharter Saisonauftakt. Bereits im Pokalspiel hatten sich einige Bobinger Spieler Blessuren eingefangen. Und das Verletzungspech blieb dem TSV treu. So wurde die Truppe von Spieltag zu Spieltag weiter dezimiert. Besonders der Ausfall von Abwehrstratege Simon Schlotterer im ersten Bezirksligaspiel in Germaringen konnte nicht so schnell kompensiert werden. Und so gab es bereits am zweiten Spieltag den ersten Nackenschlag, als sich eine kräftemäßig ausgelaugte Bobinger Elf zu Hause dem TSV Ottobeuren geschlagen geben musste.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt war klar, dass die nächsten Wochen nicht einfach sein würde. Doch die Moral war ungebrochen. Teilweise nur mit einer Rumpftruppe und vor allem in der Abwehr mit vielen Umstellungen gelang – in teilweise hochklassigen Spielen – Sieg um Sieg. Erst am zehnten Spieltag konnten die Detke-Schützlinge gegen den Aufsteiger TSV Haunstetten auf eigenem Platz nicht gewinnen – es gab ein Unentschieden. Nur eine Woche später folgte die Niederlage beim Lokalrivalen Türkgücü Königsbrunn. Als dann auch noch das Heimspiel gegen den Tabellennachbarn und direkten Aufstiegskonkurrenten Cosmos Aystetten mit 0:5 verloren ging, schien es, als befänden sich die Bobinger Kicker in einer veritablen Krise. Doch die Moral war weiterhin intakt und die Bobinger Bübles blieben immer in Kontakt zur Tabellenspitze. Das letzte Hinrundenspiel gegen den Tabellenführer Egg an der Günz gewannen sie zu Hause mit 4:2 – Krise beendet.

Nach der Winterpause lässt Bobingen nur noch fünf Punkte liegen

Die Winterpause kam der Mannschaft sehr gelegen. Sichtlich erholt und mit neuen Kräften starteten die Blau-Weißen in die Rückrunde. Was dann kam, war teilweise kaum zu glauben. Insgesamt ließen die Jungs von Christopher Detke nach der Winterpause nur ganze fünf Punkte liegen. Die Spiele waren zwar oft eng, aber der Wille und die Kampfkraft ließen den TSV ein ums andere Mal als Sieger vom Platz gehen. Zudem mussten die direkten Verfolger Cosmos Aystetten und Egg an der Günz immer wieder Federn lassen. Eigentlich hatte man in Bobingen während der Winterpause immer wieder davon gesprochen, dass das letzte Saisonspiel in Egg wahrscheinlich das Endspiel um die Meisterschaft und den Landesligaaufstieg werden würde. Doch es kam anders. Dank der hervorragenden Leistungen stand das Team, nach einem dramatischen Last-minute-Sieg gegen Nachbar Türkgücü Königsbrunn und einem hart erkämpften Unentschieden in Aystetten bereits am vorletzten Spieltag als Bezirksligameister fest. Und das anschließende Schaulaufen in Egg konnte die Detke-Elf dann auch noch für sich entscheiden. Es folgte eine ausgelassene Meisterfeier auf dem Bobinger Rathausbalkon mit Eintrag ins Goldene Buch der Stadt.

Die außergewöhnliche Saison des TSV Bobingen wurde komplettiert vom Erfolg der U23. Die hatte es auf den letzten Drücker im Auswärtsspiel gegen Türkgücü Königsbrunn II geschafft, noch auf den Relegationsplatz zu springen. Das spannende Relegationsspiel in Affing gegen den SV Erlingen konnte in der Verlängerung gewonnen werden. Besonders schön zu sehen war dabei die große Unterstützung durch den mitgereisten Bobinger Anhang, wobei viele Spieler der ersten Mannschaft dabei waren. Und auch die dritte Bobinger Mannschaft ließ sich nicht lumpen. Am Tag der großen Meisterfeier der Bezirksliga-Kicker machte sie die Meisterschaft in der Liga der B-Klassenreserve perfekt.