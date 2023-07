Ist Toptorjäger Gebert neim Abenteuer Landesliga dabei?

Zum Saisonauftakt ist gleich eine Spitzenmannschaft zu Gast bei den Bobinger Fußballern. Aber hinter einem Verbleib von Toptorjäger Florian Gebert steht ein Fragezeichen.

Das erste Spiel in der Landesliga wird für den TSV Bobingen gleich eine Herausforderung sein. Mit dem SC Oberweikertshofen hat das Team von Christopher Detke und Sebastian Jeschek am Samstag zu Beginn eine harte Nuss zu knacken. "Oberweikertshofen ist eine Spitzenmannschaft. Die werden in dieser Saison sicher oben mitspielen", sagt Jeschek zum kommenden Gegner.

Wechselt Bobingens Toptorjäger zum FCA II ?

Mit der Saisonvorbereitung sind die Trainer in Bobingen zufrieden. Vor allem gegen Bayernligist Landsberg habe die Mannschaft gezeigt, welches Potenzial in ihr steckt. Zwar habe man in den Vorbereitungsspielen immer wieder mit anderen Formationen gespielt, da urlaubsbedingt einige Spieler gefehlt hätten, aber: "Das trifft alle Mannschaften. Die sechs Wochen Vorbereitung waren kurz", sagt der Bobinger Trainer.

Eine Personalie bereitet an der Hoechster Straße momentan allerdings Sorgen. Denn der FC Augsburg II hat Interesse an Bobingens Torjäger Florian Gebert gezeigt. Der war während der Vorbereitung zu einem Probetraining mit der Regionalliga-Mannschaft des FCA eingeladen. "Bisher hat sich vom FCA noch niemand bei uns gemeldet", sagt Bobingens stellvertretender Abteilungsleiter Manuel Rotter. Daher sei noch nicht bekannt, ob Florian Gebert wirklich auf der Wunschliste von FCA II-Trainer Tobias Strobl stehe. "Das Wechselfenster ist bis zum 31. August offen. Noch ist nichts entschieden", sagt Rotter. Also bleibt ein Fragezeichen, ob Toptorjäger Florian Gebert in der kommenden Saison für Bobingen in der Landesliga auf Torejagd gehen wird.

Bobingens Top-Torjäger Florian Gebert (links) ist beim FC Augsburg II im Gespräch. Foto: Elmar Kn�chel

Zwei Neuzugänge und ein Abgang

Zwei Neuzugänge gibt es dagegen zu verbuchen beim frischgebackenen Landesligisten. Angreifer Samuel Olejnik kam vom FC Thalhofen und Mittelfeldspieler Leon Göttinger aus Benediktbeuren. Beide hätten in den Vorbereitungsspielen bereits gezeigt, dass sie eine Verstärkung für den Kader sein werden. Demgegenüber steht der Abgang von Julian Peitzsch. Er hat Bobingen Richtung TSV Haunstetten verlassen.

Nicht nur sportlich, sondern auch organisatorisch war einiges zu tun im Hinblick auf das Abenteuer Landesliga. Probleme verursachte im Bobinger Stadion der Ausfall der Beregnungsanlage auf dem Hauptfeld. Kurz vor Saisonbeginn färbte sich der Rasen tiefbraun. Mühsam haben Platzwart und viele Helfer den Rasen wieder aufgepäppelt. Jetzt zeigt er sich wieder in sattem Grün. Die Pause wurde auch genutzt, um das neue LED-Flutlicht auf dem Trainingsplatz zu installieren.

Lesen Sie dazu auch

Stadionzugang ab sofort auf der Südseite

Eine Änderung wird sich für das Publikum ergeben. Ab sofort ist der bisherige Parkplatz direkt vor dem Vereinsheim nur noch Spielern und Funktionären vorbehalten. Für Besucher der Spiele steht der Hoechstparkplatz am südlichen Rand des Sportgeländes kostenlos zur Verfügung. Der Eingang zur Sportstätte befindet sich auf der südlichen Stadionseite, vom Parkplatz aus in einer Gehminute zu erreichen. Der Eintrittspreis beträgt für die Landesligaspiele acht Euro (ermäßigt sechs Euro). Die neue Anzeigentafel wird im August installiert werden. Zusätzlich wird es eine Kamera im Stadion geben und die Heimspiele werden auf dem Internetportal "Sporttotal" live übertragen.

Das Heimspiel TSV Bobingen - SC Oberweikertshofen beginnt am Samstag, dem 22. Juli um 14 Uhr im Stadion an der Hoechster Straße.