Schwäbischer Vizemeister: Bobingen will den Rückenwind nutzen

Zweiter der Bezirksliga Süd, Landkreismeister, Kreismeister und schwäbischer Vizemeister im Hallenfußball: Den Rückenwind will der Trainer des TSV Bobingen nutzen.

"Wir sind schon etwas enttäuscht, dass es wieder so knapp nicht gereicht hat", sagt Sebastian Jeschek, der Bobinger Trainer zur 1:2-Niederlage im Endspiel der schwäbischen Hallenfußballmeisterschaft in Günzburg. "Aber es war ein schönes Turnier vor einer tollen Kulisse", so Jeschek. Mit den hervorragenden Ergebnissen in der Hallenrunde könne man nun mit einigem Rückenwind in die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Bezirksliga gehen. Ein Wermutstropfen sei allerdings die Verletzung des Torhüters Adrian Schlotterer, die er sich in Günzburg zugezogen hat. Eine genaue Diagnose liege allerdings noch nicht vor, so Jeschek.

Mit dem bisherigen Verlauf der Saison 2022/23 ist er natürlich sehr zufrieden. Der Beginn war hart. Eine englische Woche gleich zum Start. Darunter der Pokalknaller gegen den Regionalligisten Wacker Burghausen. Nach kurzer Sommerpause war der Bezirksligist TSV Bobingen richtig gefordert. Vor allem, weil man in Bobingen nach dem dritten Tabellenplatz in der Vorsaison ein klares Ziel ausgegeben hatte: Aufstieg. Die Marschrichtung war also klar, als man zum ersten Punktspiel der Saison im Allgäu beim Aufsteiger Germaringen antreten musste. Nach hartem Kampf konnte das Spiel zwar mit 2:1 gewonnen werden, aber bereits nach 30 Minuten musste Bobingens Abwehrorganisator Simon Schlotterer mit Kreuzbandriss vom Feld und fiel für die gesamte Vorrunde aus.

Bereits zwei Tage später kam es im Bobinger Siegmund-Park zum "Spiel des Jahres". In der ersten Hauptrunde des Toto-Pokals empfing man Regionalligist Wacker-Burghausen. In einem spannenden Spiel, in dem zeitweise kaum ein Klassenunterschied zu erkennen war, mussten sich die "Bobinger Bübles" zwar mit 2:3 geschlagen geben, hatten dem Regionalligisten aber alles abverlangt. Doch dieser aufopferungsvolle Kampf hatte Folgen. Die Mannschaft war platt und einige Spieler angeschlagen. Prompt handelte man sich, wiederum nur drei Tage später, im ersten Heimspiel gegen Ottobeuren eine Niederlage ein. Nachdem die junge Bobinger Mannschaft sich eine Woche erholen konnte, zeigte sie, dass sie mit dem Druck umgehen kann und startete eine Serie von sechs Siegen in Folge. Damit wurden die Ambitionen für einen Aufstieg in die Landesliga kräftig unterstrichen.

Dann folgte der erste Leistungseinbruch. Ein 0:0 zu Hause gegen Aufsteiger Haunstetten war nicht geplant. Der Favorit blieb in diesem Spiel weit hinter seinen Möglichkeiten zurück. Eine Woche später dann der nächste Rückschlag. Im Nachbarschaftsderby gegen den zu diesem Zeitpunkt weit hinter dem TSV Bobingen platzierten Türkgücü Königsbrunn handelte man sich gar eine 1:2-Niederlage ein. Wiederum eine Woche später stand das Spiel gegen den starken Landesliga-Absteiger Cosmos Aystetten an. Allgemein erwarteten die Bobinger Fans eine Trotzreaktion und ein knappes Spiel. Doch es kam anders. Die Hausherren kamen absolut nicht ins Spiel. Am Ende stand ein ernüchterndes 0:5. Es wurde befürchtet, dass die junge Mannschaft in ein Loch fallen würde.

Die Konstanz fehlt beim TSV Bobingen

Das geschah aber nicht. Schon das nächste Spiel gewann Bobingen nach hervorragender Leistung völlig verdient beim Tabellennachbarn in Kaufbeuren. Die Konstanz fehlte aber weiterhin. Nach einem unnötigen Unentschieden beim Aufsteiger Ziemetshausen dominierten die Schützlinge von Christopher Detke den Landesliga-Absteiger und Tabellenführer Egg an der Günz zu Hause klar und gewannen hochverdient mit 4:2. Nach mehreren Spielabsagen wegen schlechten Wetters konnte dann auch endlich das Auswärtsspiel in Oberstdorf gewonnen werden, um im ersten Rückrundenspiel wegen taktischer Unzulänglichkeiten zu Hause dem SVO Germaringen zu unterliegen. Der war im Hinspiel noch geschlagen worden. Mit viel Wut im Bauch fertigten die Männer um Kapitän Hüseyin Tomakin im letzten Rasenspiel des Jahres den an sich starken Aufsteiger Dinkelscherben mit 6:1 ab.

Bobingens Sportlicher Leiter Michael Deschler sagte dazu: "Ich bin jetzt froh, dass erst mal Pause ist. Aber die Jungs sind so gut drauf, die würden gerne weiterspielen". Am Ende wurde der TSV Bobingen seinen Ansprüchen gerecht. Mit dem zweiten Tabellenplatz ist man im Soll. Allerdings beträgt der Abstand nach hinten nur einen Punkt. Es wird also im Kampf um den Aufstieg weiterhin sehr spannend bleiben. Garant für die Bobinger Leistungen war meist eine geschlossene Mannschaftsleistung. Einzelne Spieler hervorzuheben, verbietet sich dabei. Mit einer Ausnahme: Der Bezirksliga-Toptorjäger der letzten Saison steht auch in dieser Spielzeit wieder an der Spitze der Goalgetter. 16 Treffer hat Florian Gebert bereits auf dem Konto. Daher wurde er auch zur Wahl des "Sportlers des Jahres" im Landkreis Augsburg unserer Zeitung nominiert.

Keine personellen Veränderungen beim TSV Bobingen

Der Start in die Vorbereitung beginnt für die Bobinger Kicker am 2. Februar mit dem Beginn des Freilufttrainings. Personelle Veränderungen gibt es nicht beim TSV. Es sind weder Zu- noch Abgänge zu verzeichnen. Aber Abwehrspieler Luis Müller kehrt nach einem Auslandsstudium wieder aufs Spielfeld zurück. "Das gibt uns in der Abwehr noch eine zusätzliche Option", sagt Trainer Sebastian Jeschek.