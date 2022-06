Das bewährte Team macht weiter

Bei der Führung der Schwabmünchner Fußballer gibt es kaum Änderungen. Deutliche Erhöhung des Abteilungsbeitrags.

Es hat wohl schon angenehmere Aufgaben für Schwabmünchens Fußballchef Germar Thiele gegeben, als bei der der Jahreshauptversammlung der Fußballabteilung über die abgelaufene Saison zu sprechen. Die erste Mannschaft, wie auch die A-Junioren sind abgestiegen, die Zweite schaffte gerade noch so den Klassenerhalt. Im Seniorenbereich blieb somit nur die 3. Mannschaft, die in der B-Klasse mit Rang drei ein gutes Ergebnis erreichte.

Besser sieht es im restlichen Nachwuchs aus. Die Großfeldteams spielen alle in der Bezirksoberliga. Zudem gab Jugendleiter Armin Seyer vor, den Abstieg der A-Junioren „wieder reparieren zu wollen“. Rund 230 Jugendliche sind in derzeit 16 Teams bei den Schwabmünchnern aktiv. Dies hob auch der stellvertretende TSV-Vorsitzende Christoph Mayr hervor: „Fußball ist im TSV eine wichtige Komponente, da viele junge Menschen Fußball spielen.“

Schwarzes Jahr für die erste Mannschaft

Der Fokus der Wahrnehmung liegt klar auf der ersten Mannschaft, die ein schwarzes Jahr hinter sich bringen musste. Verletzungen und Corona-Infektionen sorgten für Personalprobleme ungeahnten Ausmaßes. „Teilweise fehlten bis zu acht Spieler zeitgleich wegen Verletzungen, Anfang 2022 hatten wir dann teilweise 13 Spieler gleichzeitig in Quarantäne“, berichtet der sportliche Leiter Werner Muth. So kam es, dass in der ersten Mannschaft insgesamt 30 Spieler aufliefen, davon sieben aus der zweiten Mannschaft und neun von den A-Junioren.

Voran geht es beim Ausbau der Infrastruktur. Der Kunstrasenplatz wurde fertiggestellt, die Jugendhütte saniert und derzeit läuft die Umzäunung und der Wegebau auf der Anlage. Geplant ist zudem eine Modernisierung der Heizanlage im Umkleidehaus.

Trotz der zwei Jahre Pandemie konnte die Abteilung auf 419 Mitglieder anwachsen, und auch der Haushalt für 2021 war ausgeglichen. „Da geht der Dank an die Spieler, die auf einige Monate Entschädigung verzichtet haben“, so Germar Thiele. Um auch für die Zukunft gewappnet zu sein, war eine Anpassung des Abteilungsbeitrags nötig. „Wir haben versucht, eine möglich gerechte Aufteilung zu erreichen“, so Thiele.

Beitragserhöhung nach kurzer Diskussion angenommen

Dass die Abteilungsleitung mit ihrem Plan richtig lag, zeigt der Umstand, dass die Erhöhung nach kurzer und sachlicher Diskussion angenommen worden ist. Künftig beträgt der Beitrag für Kinder, die im „Kleinfeldalter“ sind, vier Euro pro Monat. Für den Großfeld-Nachwuchs werden zwölf Euro, für den Seniorenbereich 14 Euro aufgerufen. Für Familien kostet die Mitgliedschaft 24 Euro. „Wir brauchen diese Erhöhung, um auch in Zukunft das Angebot machen können, das wir bisher haben. Dafür müssen wir auch die Mitglieder in die Pflicht nehmen“, erklärt Thiele dazu. Ohne Überraschung verlief die Wiederwahl der Abteilungsleitung, alle Kandidaten wurden mit großer Mehrheit bestätigt.

Abteilungsleitung

Vorsitz: Germar Thiele, stell. Vorsitz: Stefan Ammann, Schatzmeisterin: Claudia Rau, Schriftführer: Willi Schroll, Sportlicher Leiter Senioren: Werner Muth, stell. Sportlicher Leiter Senioren: Manfred Bock, Jugendleiter: Armin Seyrer, stell. Jugendleiter: Patrick Stark, Beisitzer Jugend: Lars Burkert, Jugendsprecher: Thomas Ringler, Kassenwart: Marcus Wehringer, Presse: Vanessa Bäumel.

Ehrungen

30 Jahre Bernhard Rau, Jürgen Füchsle, 40 Jahre Ludwig Geldhauser, Peter Rößle, Lothar Wild, Manfred Bock, Roland Wagner, Rudolf Heimerl, Manfred Haspel, Peter Hafner, Marcus Wehringer, 50 Jahre Gerd Jehle, Roland Bock, 70 Jahre Horst Ziegler.