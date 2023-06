Der TSV Schwabmünchen hat ein neues Ehrenmitglied

Gute Zahlen und ein neues Ehrenmitglied. Das ist das Fazit zur Delegiertenversammlung des TSV Schwabmünchen, der Wolfgang Ritschel zum Ehrenmitglied ernannt hat.

Es läuft beim TSV Schwabmünchen. Den Verantwortlichen ist es in den vergangenen Jahren gelungen, den Verein aufzufrischen, ohne dabei den klassischen Auftrag des Sportangebots zu vernachlässigen. Mit der Freilufthalle auf dem Sportgelände an der Riedstraße konnte der TSV auch sein Raumangebot erweitern. Die neue Einrichtung erfreut sich großer Beliebtheit – und hat inzwischen durch eine Partnerschaft mit dem Schulzentrum eine PV-Anlage auf dem Dach. Neben dem Neubau der Freilufthalle war der TSV auch an anderen Stellen baulich aktiv. So ist die energetische Sanierung des Tennisheims vorangeschritten. In Zusammenarbeit mit der Stadt sind in der Grundschule notwendige Reparaturen durchgeführt worden. Zudem soll noch in diesem Jahr die Hallenbeleuchtung auf LED umgestellt werden.

Die Mitgliederzahlen steigen weiter an

War man beim TSV durchaus stolz und glücklich, über die Pandemiezeit keinen massiven Einbruch bei den Mitgliederzahlen erlitten zu haben, gibt es seitdem nur einen Weg nach oben. Die 19 Abteilungen haben derzeit 3528 Mitglieder, also 223 mehr als im Vorjahr. 1882 der Mitglieder sind dabei jünger als 27 Jahre. In der gesamten Struktur fällt auf, dass sich das Verhältnis Mann/Frau im TSV fast die Waage hält.

Auch sportlich läuft es gut

Viele Mitglieder heißt nicht immer viel Erfolg. Der TSV verbindet beides. Bei den Erfolgen überstrahlt der Pokalgewinn der A-Juniorinnen der Handballer alles – obwohl die Frauen- und Männermannschaft mit ihren Aufstiegen auch eine Duftmarke setzten. Aufstiege konnten auch die Volleyballer und Tischtennisspieler feiern. Dazu kommen noch viele Einzelerfolge in verschiedenen Sportarten.

Wolfgang Ritschel zum Ehrenmitglied ernannt

Die Wahl stand außer Frage. Auf Vorschlag des Vereinsausschusses hat die Delegiertenversammlung Wolfgang Ritschel zum Ehrenmitglied ernannt. Kein Wunder, ist Ritschel doch seit 38 Jahren durchgängig in verschiedenen Abteilungen als Trainer aktiv. Die größten Fußabdrücke hat er dabei in den Abteilungen Volleyball und Leichtathletik hinterlassen. Durch seine Professionalität hat er die Arbeiten in den Abteilungen geprägt und zeichnet somit direkt und indirekt für viele Erfolge verantwortlich. Doch nicht nur die sportlichen Triumphe zeichnen Wolfgang Ritschel aus. Auch "der Mensch" Ritschel war und ist für den TSV ein wichtiger Faktor, denn der ehemalige Lehrer ist mit seiner ruhigen und offenen Art auch neben dem Spielfeld eine Bereicherung.