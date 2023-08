Esad Kahric: Wir wollen ganz oben dabei bleiben

Der TSV Schwabmünchen hat einen Lauf - und den will er am Sonntag gegen Kempten gerne fortsetzen.

Beim TSV Schwabmünchen läuft es derzeit. Mit dem Sieg gegen Memmingen II am vergangenen Wochenende hielten sie die Landesliga-Fußballer die Heimserie aufrecht und stehen damit weiterhin an der Spitze der Landesliga Süd-West. Am Sonntag steht um 15 Uhr das nächste Heimspiel an. Zu Gast ist der FC Kempten, geleitet wird die Partie von dem Unparteiischen Elias Wörz.

Von einem solchen Saisonstart träumen viele Mannschaften. Mit 16 Punkten aus sieben Spielen steht der TSV Schwabmünchen in der noch jungen Landesliga-Saison sehr gut da. In diesen sieben Spielen konnten die Schwarz-Weißen sechsmal in Folge punkten. Nun wartet am Sonntag der FC Kempten auf den TSV Schwabmünchen. In der letzten Saison konnten die Schwabmünchner weder im Hin- noch im Rückspiel gegen die Allgäuer gewinnen. Das Hinspiel verloren sie klar zu Hause und in Kempten konnten die Menkinger einen Punkt holen. Das soll sich am Sonntag ändern. Der TSV Schwabmünchen hat eine klare Mission: Sie wollen ihre Heimserie aufrechterhalten und weiter an der Tabellenspitze stehen. In der bisherigen Saison zeigte sich der TSV Schwabmünchen enorm heimstark. Noch kein Punkt verließ das eigene Stadion.

Auch am vergangenen Wochenende konnten gegen Memmingen II drei Punkte geholt werden – es war zwar ein hartes Stück Arbeit, aber es hat funktioniert. „Wir haben im Spiel gegen Memmingen über 90 Minuten Geduld gezeigt und unsere Qualitäten ausgespielt, sodass wir dann verdient gewonnen haben. Viele Phasen es Spiels waren ausgeglichen. Das Gegentor war etwas leichtsinnig, aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit der Leistung“, resümiert Esad Kahric.

Kahric: Kempten ist ein ausgeglichenes und starkes Team

Nun wartet der FC Kempten im nächsten Heimspiel auf die Schwarz-Weißen. Kahric schätzt das Team aus Kempten wie folgt ein: „Kempten ist eine sehr gute Mannschaft. Sie haben letztes Jahr lange oben mitgespielt. Dieses Jahr haben sie einen breiteren Kader und sind noch besser eingestellt, wie letzte Saison. Kempten hat eine sehr ausgeglichene Stärke. Sie sind sowohl defensiv als auch offensiv gut. Gegen Kaufering haben sie gezeigt, dass sie viele Tore schießen können“. Im letzten Spiel konnte Kempten mit 4:1 gegen Kaufering gewinnen. Mit diesem Sieg ordnen sie sich mit den elf gesammelten Zählern auf dem sechsten Tabellenrang ein. Auch bei der Spielweise müssen sich die Schwabmünchner auf einen anderen Gegner einstellen: „Jeder Gegner ist anders. Kempten ist sicherlich robuster, wie Memmingen. Memmingen war vielleicht technisch besser, wie Kempten. Doch wir wollen auf uns schauen und unser Spiel durchziehen“, so Kahric.

Kahric verfolgt mit seiner Mannschaft weiterhin das Ziel, in jedem Spiel zu punkten. Das soll auch gegen Kempten versucht werden: „Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Auch zu Hause wollen wir weiterhin ungeschlagen bleiben, die Serie ausbauen und ganz oben dabei bleiben“, so Kahric. Dennoch ist dem Cheftrainer bewusst, dass es in einer Saison auch einmal Phasen gibt, wo es nicht so gut läuft, wie im Moment: „Für jedes Team in der Liga wird eine Zeit kommen, wo es nicht so läuft. Wir hoffen natürlich, dass das bei uns noch ein wenig auf sich warten lässt. Bis dahin wollen wir so viele Punkte wie möglich aus den Spielen herausholen“, so Kahric.

Diese Einstellung verlangt der Cheftrainer auch für das Spiel am Sonntag: „Wir wollen den nächsten Heimsieg einfahren. Wir werden sehen, ob es uns gelingt“, so Kahric.