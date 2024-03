Handballerinnen wollen Spitzenplatz verteidigen

Die Handballerinnen des TSV Schwabmünchen erwarten am Samstag die Damen des HSV Bergtheim.

Schlag auf Schlag geht es bei den Handballerinnen des TSV Schwabmünchen in den Playoffs um den Aufstieg in die 3. Liga weiter. Bereits am kommenden Sonntag treffen sie in ihrem dritten von insgesamt sechs Playoff-Spielen zu Hause auf die Damen des HSV Bergtheim.

Der reguläre Spielplan hätte für diesen Tag eigentlich das Auswärtsspiel für Schwabmünchen beim HSV Bergtheim vorgesehen. Da jedoch das Heimrecht getauscht wurde, gastiert der HSV nun zuerst beim TSV Schwabmünchen. Die Gäste aus Unterfranken starteten mit zwei Niederlagen denkbar schlecht in die Aufstiegsrunde und haben nur noch eine theoretische Chance auf den Aufstieg. Anders sieht es bei den Gastgeberinnen aus, die mit 10:2 Punkten und zwei Siegen in der Play-Off-Runde derzeit an der Tabellenspitze stehen.

Für Schwabmünchens Trainer Stephan Volmering ist der Blick auf die Tabelle aktuell jedoch nur zweitrangig und er denkt von Spiel zu Spiel. Die Schwabmünchnerinnen wollen auch diesmal über 60 Minuten Vollgas geben, sich auf die eigenen Stärken fokussieren und die nächsten zwei Zähler in Richtung Meisterschaft holen. Mit einem Sieg könnten sie ihre Position in der Tabelle festigen und wären ihrem Ziel einen weiteren Schritt näher. Das Spiel gegen den HSV Bergtheim wird am Sonntag um 14:30 in der Hans-Nebauer-Halle angepfiffen.

Schwabmünchner Handballer wollen sich ordentlich präsentieren

Am Samstagabend findet das vorletzte Heimspiel der Saison 2023/2024 für die 1. Herrenmannschaft in der Landesliga Süd statt. Anpfiff der Partie gegen den Tabellensiebten TSV Ismaning ist wie gewohnt um 20 Uhr in der Hans-Nebauer-Halle. Für die Gäste aus Ismaning geht es in diesem Spiel um sehr viel, denn der Absteiger aus der Bayernliga steckt noch mitten im engen Abstiegskampf. Für viele überraschend steht Ismaning in der Tabelle im Risikobereich und hat das Abstiegsgespenst im Nacken. In den letzten drei Partien zeigte die Formkurve allerdings steil nach oben. Vor allem mit dem Heimsieg am vergangenen Wochenende gegen den TSV Herrsching setzten die Gäste ein Ausrufezeichen. Für die Gastgeber geht es im vorletzten Heimspiel vor allem noch einmal darum, sich ordentlich zu präsentieren und ein komplett anderes Gesicht als letzten Samstag im Derby gegen Haunstetten zu zeigen. Obwohl die personelle Ausgangssituation sich verbessert hat, enttäuschten die Schwabmünchner vor allem im ersten Durchgang. In den letzten Spielen geht es nunmehr darum, weiterhin wichtige Landesligaerfahrung für die Zukunft zu sammeln.

Die zweite Damenmannschaft gastiert am Samstagabend beim Tabellenvorletzten TSV Meitingen. Der Gastgeber ist zusammen mit Schwabmünchen im letzten Jahr in die Bezirksoberliga aufgestiegen und misst sich seither mit den etablierten Mannschaften dieser Liga. Für die Schwabmünchnerinnen ist der TSV Meitingen ein schwierig zu spielender Gegner. In den vergangenen Aufeinandertreffen konnten die Damen von der Singold bisher kein einziges Mal ihre mögliche Leistung abrufen. Dies wollen die Damen vom Trainergespann Englberger/Matthesius am Samstag anders machen und vor allem mit viel Tempo offensiv dem Gegner entgegentreten. Anpfiff ist um 18 Uhr in Meitingen.