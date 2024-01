Schwimmer starten stark ins neue Jahr

Ins neue Jahr starteten die Schwimmer und Schwimmerinnen des TSV Schwabmünchen beim 37. Augsburger Zirbelnuss-Schwimmen in Augsburg mit hervorragenden Ergebnissen.

407 Aktive mussten im Haunstetter Hallenbad zusammen mit Trainern, Betreuern und Fans untergebracht werden, nahezu 1800 Starts gingen ins Wasser, was zwei lange, anstrengende Tage erforderte. Die Ergebnisse ihrer Schützlinge ließen die Schwabmünchner Trainer Helmut Heinfling, Thomas Gabelsberger und Emilie Dobrinth jedoch alle Mühen vergessen.

Besonderheit des Wettkampfs stellen die Finalläufe über 100 Meter Lagen dar. Fünf Schwimmerinnen und Schwimmer eines jeden Jahrgangs beziehungsweise Altersklasse können sich über die Addition eines zuvor geschwommenen Mehrkampfs qualifizieren. Bei drei dieser Finalläufe starteten schließlich auch Schwimmerinnen des Schwabmünchener Teams. Emilia Kothe (Jahrgang 2011) belegte in 1:25,49 Min. den fünften Rang, Xenia Trauter (AK B) schlug in 1:17,00 Min. als zweitschnellste an, Hannah Söllner sicherte sich schließlich den Pokal für den Sieg in der Altersklasse A in der Zeit von 1:11,89 Min. Auch für die jüngsten Teilnehmer gab es eine Mehrkampfwertung, allerdings ohne abschließenden Finallauf. Hier glänzte Luis Dießner (2016) und durfte völlig zurecht seine Trophäe in Empfang nehmen. Luis Dießner siegte im Jahrgang 2016 über 50 Meter Rücken, 100 Meter Freistil und 50 Meter Freistil.

Hannah Söllner schlug in der Alterswertung A über 100 Meter Brust, 100 Meter Freistil und 200 Meter Lagen als erste an. In der gleichen Altersklasse setzte sich Anna-Lena Dietrich über 200 Meter Brust und 200 Meter Schmetterling siegreich durch. Xenia Trauter (Jahrgang 2010) belegte Rang eins über 100 Meter Rücken. Emilia Kothe sicherte sich die Goldmedaille über 200 Meter Freistil. Außerdem holte Emilia Kothe den zweiten Rang über 100 Meter Freistil. Mit 1:06,40 Min. stellte sie eine neue persönliche Bestzeit auf.

Auch der weitere Aufbau des Teams aus Schwabmünchen klappt. Hervorragende Ränge im vorderen Mittelfeld erreichten Fracisca Dietrich (2011) mit Rang sechs. In meist neuen persönlichen Bestzeiten erkämpften sich Platz sieben Lena Dießner (2013), Ferdinand Geermann (2012), Noah Gabelsberger, Paul Dießner (beide 2011) und Leonard Geermann (2010). Hinzu kommt ein neunter Platz für Elio Baindl im Jahrgang 2011.

Sehr erfreulich gestaltet sich die Nachwuchsarbeit mit den Jüngsten. Einige schnupperten erstmals Wettkampfluft und meisterten ihre Starts unaufgeregt. Leano Baindl (2014) schrammte mit Rang vier knapp am Treppchen vorbei und Nelly Söllner (2015) sorgte für einen überraschenden fünften Platz. Nach einer technisch einwandfreien Vorstellung belegte Valentina Henkel (2015) Rang elf, Lena Singler (2014) Rang 14 und Alex Weiß (2012) Rang 22.

In einer heiß umkämpften 6 x 50 Meter Freistilstaffel mixed fehlte der Schwabmünchener Staffel nur eine Sekunde für den Treppchenplatz. So mussten sich Xenia Trauter, Leonard Geermann, Paul Dießner, Noah Gabelsberger, Francisca Dietrich und Emilia Kothe mit dem vierten Platz zufriedengeben. Die Staffel der Jüngsten beendeten Lena Singler, Leano Baindl, Nelly Söllner, Valentina Henkel, Luis Dießner und Lena Dießner mit Rang neun. (AZ)