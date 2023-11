Wegweisende Spiele für die Handballer

Während die Frauen spielfrei sind steht bei den Handballern des TSV Schwabmünchen die erste von mehreren richtungsweisenden Begegnungen an.

Die Bayernliga-Handballerinnen des TSV Schwabmünchen haben die Hinrunde mit 12:2 Punkten erfolgreich abgeschlossen. Aktuell grüßen sie von der Tabellenspitze der Bayernliga Süd und pausieren bis zum 3. Dezember. Bis dahin spielen die Ligakontrahenten die noch ausstehenden Hinrundenpartien, ehe es im Anschluss mit der Rückrunde weitergeht.

Die Handballherren aus Schwabmünchen reisen am Samstagabend (Beginn: 19.30 Uhr) zum Tabellennachbarn TSV Ismaning. Als Absteiger aus der Bayernliga haben die Gastgeber einen überraschend schwachen Saisonstart hingelegt und verweilen derzeit mit 5:9 Punkten direkt hinter Schwabmünchen auf dem neunten Tabellenplatz. „Vor der Saison hätte vermutlich niemand darauf gesetzt, dass zum aktuellen Zeitpunkt beide Teams direkt nebeneinander in der Tabelle stehen“, sagt Teamsprecher Malte Knoke.

Die Gastgeber haben sich nach dem Abstieg in die Landesliga mit Max Högl als neuer Cheftrainer verstärkt. Die Ismaninger liegen derzeit hinter ihren Erwartungen, sind aber sehr heimstark. Für Schwabmünchen ist die Partie am Samstag eines von vier richtungsweisenden Spielen, die noch bis zur Winterpause absolviert werden müssen. Abgesehen vom Spiel gegen den aktuellen Tabellenführer SV Anzing gehen drei Begegnungen gegen Kontrahenten, die sich im Tabellenkeller und hinter Schwabmünchen befinden.

„Es ist extrem wichtig, in diesen Spielen zu punkten. Wir müssen von Beginn an höchst konzentriert arbeiten und konstant unsere Leistung abrufen.“ warnt Schwabmünchens Trainer Christian Boppel vor der Partie. Für die schwere Aufgabe in Ismaning hat der Coach einige Schwerpunkte im Training gesetzt. Aus einer stabilen Abwehr heraus wollen seine Herren schnelle und einfach Tore erzielen. Zudem wollen sie das Spieltempo dauerhaft hochhalten. Die Voraussetzungen dafür sind gegeben, denn für das Auswärtsspiel stehen dem Trainer alle Spieler zur Verfügung. Schwabmünchen wird alles daran setzen, dass der TSV Ismaning nicht in der Tabelle an ihnen vorbeizieht.

Handball-Bundesligateam des TSV Schwabmünchen spielt am Samstag

Ein weiteres großes Handball-Highlight findet am Samstagnachmittag in Schwabmünchen statt. Die Jugendbundesligamannschaft von Trainer Mario Stadlmair empfängt zum dritten Bundesligaspiel die HSG Freiburg in eigener Halle. Durch die beiden zuvor verlorenen Bundesligapartien gegen die HSG Bensheim-Auerbach und die SV Salamander Kornwestheim konnten die Schwabmünchnerinnen ihr gestecktes Ziel nicht erreichen und haben damit die Qualifikation für die nächste Bundesligarunde verpasst. Nach dem enttäuschenden Abschneiden wollen Stadlmairs Mädels nochmals ihr gesamtes Können und ihre Bundesligatauglichkeit vor heimischem Publikum unter Beweis stellen. Es gilt deshalb für die gesamte Mannschaft, noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren. Mit einem Sieg gegen die bis dahin ebenfalls mit zwei Niederlagen behafteten Freiburgerinnen können sich die Schwabmüchnerinnen den dritten Platz in der Vierergruppe sichern und wären somit für die DHB-Pokalrunde zugelassen. Anpfiff der Bundesligapartie ist um 15.15 Uhr in Schwabmünchen.

Für die zweite Damenmannschaft des TSV Schwabmünchen geht es am kommenden Samstagabend im Ligaspielbetrieb weiter. Nach acht Spielen in Folge und einer darauffolgenden Spielpause letzte Woche steht für sie ein wichtiges Heimspiel an. Um 20 Uhr begrüßen die Damen von Daniela Englberger und Uli Matthesius den TSV Meitingen in der eigenen Halle. Die Gäste sind den Schwabmünchnerinnen nicht unbekannt. Der TSV Meitingen ist als letztjähriger Zweitplatzierter der Bezirksliga gemeinsam mit dem TSV Schwabmünchen in die Bezirksoberliga aufgestiegen. „Die Begegnungen gegen Meitingen waren immer knapp und hart umkämpft“, so Matthesius. Es wird ein spannendes Duell erwartet. Für das Spiel kann das Trainerduo auf seinen gesamten Kader zurückgreifen.