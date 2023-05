Gute Ergebnisse für die Bobinger Turnerinnen

Starke Leistungen zeigten die Turnerinnen des TSV Bobingen beim Gau-Einzelwettkampf des Turngaus Augsburg.

Über 300 Turnerinnen waren beim Gau-Einzelwettkampf des Turngau Augsburgs in Mering am Start. Der TSV Bobingen ging mit 24 Turnerinnen ins Rennen. Die Mädchen zeigten starke Leistungen am Boden, Schwebebalken, Reck/Stufenbarren und Sprung.

Einen Platz auf dem Siegertreppchen erturnte sich Marie Eder beim Jahrgang 2014. Sie überzeugte die Kampfrichter an allen Geräten und kam auf den dritten Platz. Aber auch ihre Mitstreiterinnen turnten saubere Übungen und freuten sich über folgende Plätze: Marietta Bleicher, Platz sieben; Nala Hasse, Platz 14; Marisa Bartenschlager, Platz 19; Lea Högen, Platz 21 und Tabea Foutsop, Platz 31. Hier gingen insgesamt 58 Turnerinnen an den Start.

Im Jahrgang 2016 verpasste Leonie Devic nur knapp das Treppchen und erzielte einen vierten Platz in der Gesamtwertung. Auch Martha Lots zeigte ihr Können und wurde mit dem zehnten Platz am Ende belohnt. Naomi Schwerthaler und Luna Daniel turnten ihren ersten Wettkampf und kamen auf die Plätze 34 und 41. Insgesamt gingen in dieser Altersklasse 43 Kinder an den Start.

60 Kinder turnten im Jahrgang 2015. Hier kam Klara Schlensog nach schön geturnten Übungen auf den fünften Platz. Emily Kreinik, Hannah Kratzer und Lara Siebenkäs belegten die Plätze 21, 23 und 27. Emilia Deininger und Emilia Pusch turnten gute Übungen und kamen auf die Plätze 33 und 48. Auch der Jahrgang 2013 war mit 60 Turnerinnen ein starker Durchgang. Hier zeigten vier Turnerinnen vom TSV Bobingen überzeugende Übungen. Johanna Kratofil erturnte sich den 13. Platz, dicht gefolgt von Louisa Wiedl (Platz 15), Anna Popp (Platz 16) und Rosa Di Santo (Platz 33).

Unter die Top Ten turnte sich Robin Streng beim Jahrgang 2012. Sie wurde mit dem achten Platz belohnt. Ebenso zeigten Lea Engelmayer (Platz elf), Mia Bartenschlager (Platz 14) und Marie Schlensog (Platz 26) gute Übungen. (AZ)