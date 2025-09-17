"TierZeit!" im Herbst auf Gut Morhard: Tierschutzverein begrüßt 800 Besucher

Die traditionelle Herbstveranstaltung „TierZeit!“ auf Gut Morhard besuchten diesmal über 800 Menschen. Kinder und Erwachsene hatten Freude und Unterhaltung an dem Programm. Es gab Tierfütterungen bei den Eichhörnchen, Hühnern, Ziegen, eine Pferdeschau, Tanzdarbietungen der Tanzgalerie Kuschill, Hüpfburg, Hufeisenwerfen, Bastelkurse mit Rätsel-Rallye, Pilzberatung, Kinderschminken und für Essen und Trinken war auch gesorgt. Der Vorsitzende des Tierschutzvereins Augsburg und Umgebung e.V., Heinz Paula, war begeistert über den großen Zulauf von 800 tierfreundlichen Kindern und Erwachsenen.
Königsbrunn
