Über 800 tierliebe Besucher bei 'TierZeit!' auf Gut Morhard: Ein Herbstfest für die ganze Familie

Königsbrunn

"TierZeit!" im Herbst auf Gut Morhard: Tierschutzverein begrüßt 800 Besucher

Die traditionsreiche Herbstveranstaltung in Königsbrunn kommt wieder gut an.
    Pferde und Menschne freuten sich über die „TierZeit!“ auf Gut Morhard in Königsbrunn.
    Pferde und Menschne freuten sich über die „TierZeit!“ auf Gut Morhard in Königsbrunn. Foto: Fred Schöllhorn

    Die traditionelle Herbstveranstaltung „TierZeit!“ auf Gut Morhard besuchten diesmal über 800 Menschen. Kinder und Erwachsene hatten Freude und Unterhaltung an dem Programm. Es gab Tierfütterungen bei den Eichhörnchen, Hühnern, Ziegen, eine Pferdeschau, Tanzdarbietungen der Tanzgalerie Kuschill, Hüpfburg, Hufeisenwerfen, Bastelkurse mit Rätsel-Rallye, Pilzberatung, Kinderschminken und für Essen und Trinken war auch gesorgt. Der Vorsitzende des Tierschutzvereins Augsburg und Umgebung e.V., Heinz Paula, war begeistert über den großen Zulauf von 800 tierfreundlichen Kindern und Erwachsenen.

