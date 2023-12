Warum in der Region am Dienstag so viele Überschallknalle zu hören waren

Mehrmals waren am Dienstag in der Region Augsburg und im Raum Landsberg Überschallknalle zu hören. Sie hatten einen besonderen Grund.

Mehrmals hintereinander hatte es am Dienstag geknallt. Auch tags darauf war das Dröhnen am Himmel zu hören. Hintergrund sind Übungen mehrerer Eurofighter des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 aus Neuburg, die auch den Nato-Flugplatz Lechfeld nutzen.

Im Luftraum über Ulm wurde nach Auskunft des Geschwaders Abfangmanöver mit Geschwindigkeiten im Überschallbereich geübt. Die sogenannten „supersonic intercepts“ gehören zu den Standardverfahren der Luftverteidigungskräfte. Jeder Pilot müsse sie beherrschen und daher auch regelmäßig üben. Damit werden die Einsatzbereitschaft des Geschwaders sichergestellt.

Knall in der Region Augsburg: Geübt wird in großer Höhe

Am Dienstag seien mehrere Eurofighter an den Übungsmanövern beteiligt gewesen. Entsprechend häufig sei es zu dem sogenannten „Überschallknall“ gekommen. Um die Belastung für die Zivilbevölkerung möglichst gering zu halten, würden diese Übungen nur in großen Höhen durchgeführt. Komplett vermeiden lasse sich der erhöhte Lärmpegel leider nicht. Die Übungen werden laut Auskunft des Geschwaders in einer Höhe von rund elf Kilometern oder noch höher geflogen. Dort gibt es auch stabilere Wetterlagen.

Besorgte Anrufer melden sich im Landkreis Augsburg bei der Polizei

Beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten gingen wegen der Knallgeräusche mehrere Anfragen besorgter Menschen zu den Knallgeräuschen ein. Ein ähnlicher Vorfall hatte erst kürzlich im Raum Nordschwaben und Franken für Aufsehen gesorgt. Auch hier hallten laute Knallgeräusche durch die Region. Als Ursache stellte sich heraus, dass zwei Eurofighter der Luftwaffe von Neuburg aus zu einem Abfang-Manöver aufgebrochen waren. Als sie die Schallmauer durchbrachen, kam es zum Knall. Die Situation in der Luft stellte sich dann allerdings als harmlos heraus: Ein Passagierflugzeug hatte einen technischen Defekt und sich deshalb nicht gemeldet.

Im Notfall müssen zwei Eurofighter-Piloten innerhalb von 15 Minuten in der Luft sein. Die so genannte Alarmrotte muss rund um die Uhr aufsteigen. Sie besteht aus zwei Eurofighter-Jets, den Besatzungen und der Mannschaft am Boden. Das Neuburger Geschwader ist für den süddeutschen Luftraum zuständig. Eine zweite Alarmrotte kontrolliert von Rostock-Laage aus den Norden. Wenn die Deutsche Flugsicherung Probleme hat, weil sich zum Beispiel ein Luftfahrzeug nicht meldet, vom Kurs abweicht oder ein Notfall eintritt, dann kommen die Eurofighter ins Spiel. Ganz einfach ausgedrückt: Sie schauen nach, was am Himmel los ist. Konkret heißt das: Die Piloten nehmen in der Luft Kontakt mit einem fremden Flugzeug auf, zu dem zum Beispiel kein Funkkontakt besteht. Das passiert immer wieder.

Eurofighter-Übungen auch am Donnerstag über der Region Augsburg

Auch am Donnerstag wird über der Region geübt. Die Flüge gehörten zum normalen Übungsportfolio eines jeden Piloten, teilt das Neuburger Geschwader auf Nachfrage mit.