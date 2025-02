Geheimnisvolle Streifen am Himmel

Dem Knall folgt der Blick zum Himmel: Im Augenblick finden im süddeutschen Luftraum wieder Übungen mit Überschallflügen statt. Die Szenarien sehen in der Luft bisweilen bizarr aus: Fast wie gemalt wirken die Streifen, die vier Eurofighter des Taktischen Luftwaffengeschwaders aus Neuburg jüngst über dem Landkreis hinterlassen haben. Die Übungen ähneln sich: Die Kampfflugzeuge müssen sich einem unbekannten Flugobjekt nähern und es identifizieren. Der Ernstfall sieht so aus: Wenn die Deutsche Flugsicherung Probleme hat, weil sich zum Beispiel ein Luftfahrzeug nicht meldet, vom Kurs abweicht oder ein Notfall eintritt, dann kommen die Eurofighter ins Spiel. Einfach ausgedrückt: Sie schauen nach, was am Himmel los ist. Konkret: Die Piloten nehmen in der Luft Kontakt mit einem fremden Flugzeug auf, zu dem zum Beispiel kein Funkkontakt besteht. Das passiert immer wieder.

Maximilian Czysz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augenblick Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Eurofighter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis