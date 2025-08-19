Dieser Königsbrunner sucht seine Grenzen: „Irgendwann wurde dann auch der Marathon langweilig“

Halbmarathon, Marathon, Ultramarathon – und das alles nach nur einem Jahr Lauftraining. Der Königsbrunner Lazaros Kotanidis testet immer wieder seine Grenzen aus und merkt: Da geht noch mehr. Deshalb ist sein nächstes Ziel, mit dem Fahrrad von Königsbrunn nach Athen zu fahren. Der 22-Jährige sagt: um sich für diese Art der Höchstleistungen zu motivieren, müsse er nicht nur Muskeln und Ausdauer, sondern vor allem das Gehirn trainieren.
Königsbrunn
