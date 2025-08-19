Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Ultramarathon und neue Herausforderungen: Königsbrunner Lazaros Kotanidis inspiriert mit sportlichem Ehrgeiz

Königsbrunn

Dieser Königsbrunner sucht seine Grenzen: „Irgendwann wurde dann auch der Marathon langweilig“

Der Königsbrunner Lazaros Kotanidis joggt vom Augsburger Königsplatz zu Schloss Neuschwanstein, um sich zu testen, andere zu inspirieren. Nächstes Ziel: Athen.
Von Sarah Schöniger
    • |
    • |
    • |
    Nachdem der 22-jährige Königsbrunner Lazaros Kotanidis mehrere Halbmarathons und Marathons absolviert hat, läuft er – wie hier zu sehen – einen Ultramarathon über 103 Kilometer vom Königsplatz in Augsburg bis zum Schloss Neuschwanstein.
    Nachdem der 22-jährige Königsbrunner Lazaros Kotanidis mehrere Halbmarathons und Marathons absolviert hat, läuft er – wie hier zu sehen – einen Ultramarathon über 103 Kilometer vom Königsplatz in Augsburg bis zum Schloss Neuschwanstein. Foto: Lazaros Kotanidis

    Halbmarathon, Marathon, Ultramarathon – und das alles nach nur einem Jahr Lauftraining. Der Königsbrunner Lazaros Kotanidis testet immer wieder seine Grenzen aus und merkt: Da geht noch mehr. Deshalb ist sein nächstes Ziel, mit dem Fahrrad von Königsbrunn nach Athen zu fahren. Der 22-Jährige sagt: um sich für diese Art der Höchstleistungen zu motivieren, müsse er nicht nur Muskeln und Ausdauer, sondern vor allem das Gehirn trainieren.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden