Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Umweltfreundliche Logistik: Girr setzt auf Solar-LKW für Nachhaltigkeit und Effizienz

Graben

Mit der Kraft der Sonne über die Landstraße

Bei Girr Logistik in Graben wird auf Solarenergie gesetzt. Mit PV-Elementen auf dem Lastwagen-Dach soll Energie gespart werden.
Von Christian Kruppe
    • |
    • |
    • |
    Bisher sind 27 Lastwagen der Girr Logistik aus Graben mit einer PV-Anlage auf dem Dach ausgerüstet und sparen so Kraftstoff.
    Bisher sind 27 Lastwagen der Girr Logistik aus Graben mit einer PV-Anlage auf dem Dach ausgerüstet und sparen so Kraftstoff. Foto: Christian Kruppe

    Nicht ohne Stolz deutet Hartmut Späth auf ein ausgedrucktes Blatt Paper. „Das sind die Auswertungen, wie viel Energie wir eingespart haben“, erklärt der Fuhrparkbetreuer von Girr Logistik in Graben. Vor etwas mehr als drei Jahren hat Späth dafür gesorgt, dass der erste Lastwagen der Spedition eine Solaranlage aufs Dach bekommt. Die Idee dazu fand er im Internet. „Ich hab‘ mich weiter schlau gemacht und bin dann zum Chef gegangen“, so Späth. Und Oliver Girr fand die Idee gut, und es wurde Versuch gestartet. Schnell war klar, dass die PV auf dem Laster eine gute Sache ist.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden