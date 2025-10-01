Mit der Kraft der Sonne über die Landstraße

Nicht ohne Stolz deutet Hartmut Späth auf ein ausgedrucktes Blatt Paper. „Das sind die Auswertungen, wie viel Energie wir eingespart haben“, erklärt der Fuhrparkbetreuer von Girr Logistik in Graben. Vor etwas mehr als drei Jahren hat Späth dafür gesorgt, dass der erste Lastwagen der Spedition eine Solaranlage aufs Dach bekommt. Die Idee dazu fand er im Internet. „Ich hab‘ mich weiter schlau gemacht und bin dann zum Chef gegangen“, so Späth. Und Oliver Girr fand die Idee gut, und es wurde Versuch gestartet. Schnell war klar, dass die PV auf dem Laster eine gute Sache ist.

