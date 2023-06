Sanierung legt Fischtreppe bei Schwabmünchen für Monate trocken

Die Fischwanderhilfe am Wertachwehr führt seit Monaten kein Wasser mehr. Grund ist eine aufwendige Sanierung. Dabei gibt es einige Herausforderungen – und Überraschungen.

Im Normalfall ist die Fischtreppe am Schwabmünchner Wertachwehr ein spannender Punkt, um die Natur zu beobachten. Die Magerwiesen bieten Raum für viele Blumen, Insekten und Kleintiere. Im Wasser gibt es immer wieder verschiedene Fische zu entdecken, die so das Stauwehr umgehen und weiter flussaufwärts wandern können. Doch in diesem Jahr liegt der Lauf der Fischtreppe schon seit dem Frühjahr trocken. Und das wird noch einige Monate so bleiben. Grund ist eine umfassende Sanierung der 2013 erstellten Anlage.

Die Schäden und Probleme waren beachtlich

Nötig wurden die Arbeiten vor allem aus zwei Gründen: Zum einen war der Teil der Fischtreppe, der parallel zum Feldgießgraben verläuft, zu durchlässig. Viele Fische wechselten in den Singold-Flutgraben, was nicht gewünscht war. Ein weiteres Problem waren die sogenannten "Riegel", die die Fließgeschwindigkeit beeinflussen.

Rund 30 dieser Riegel sind in der Fischtreppe verbaut, 15 davon mussten komplett saniert werden Foto: Christian Kruppe

Von rund 30 dieser Bauwerke mussten 15 saniert werden. Doch das war nicht alles, wie Planer Wolfgang Häusele erklärt: "Wenn man da schon dran ist, hat es Sinn gemacht, alle Riegel anzufassen. Sonst kommen wir in fünf Jahren wieder." In der Summe kommt dies fast einer Komplettsanierung gleich.

Die Arbeiten bergen viele Herausforderungen

Bei der Umsetzung der Pläne stieß Häusele anfangs auf eine große Herausforderung: Der Grundwasserpegel. "Der war im Frühjahr so hoch, dass wir nicht arbeiten konnten", erklärt er. Das sorgte für einige Wochen Verzögerung. Doch auch der Bauablauf an sich koste Zeit. "Wir müssen vieles in Handarbeit machen. Dazu kommt, dass wir den Pflanzenbestand bestmöglich schützen wollen", so Häusele weiter.

Um einen Wechsel der Fische von der Treppe in den Feldgießgraben zu verhindern, muss die Trennung zwischen beiden Gewässern erneuert werden. Foto: Christian Kruppe

Konkret heißt das, dass der Bagger nicht einfach durch die Anlage fährt. Dort, wo er eingesetzt wird, wird vorher die Oberfläche abgezogen und eigens gelagert, damit sie danach wieder aufgebracht werden kann. "So bleibt viel aus der Pflanzenwelt erhalten", so Häusele. Für den Lauf entlang der Feldgieß musste dieser verrohrt werden. Zudem ist der Flutgraben in der Bauphase drei Mal "über die Ufer" getreten.

Bepflanzung im Umfeld der Fischtreppe wird zum großen Thema

Bislang war das Umfeld der Fischtreppe von Magerwiesen und ein paar Bäumen geprägt. Doch das wird wohl nicht so bleiben, wie Ralf Klocke von der LEW weiß: "Die Ziele haben sich in diesem Bereich in den vergangenen zehn Jahren deutlich verändert." Da kommt Miriam Puscher ins Spiel. Die Allgäuerin ist Expertin für umweltfachliche Baubegleitung. "Ziel ist es, die Biodiversität hoch zu halten," erklärt sie. Das wird wohl nur mit einem gemischten Konzept gehen.

Das Team der LEW mit Planer, Biologin und interessierten Bürgern. Foto: Christian Kruppe

Denn neben Blumen bekommen auch Bäume mehr Bedeutung, da auch das Thema Beschattung immer wichtiger wird. "Es wird auf ein gemischtes Konzept hinauslaufen", so Puscher. Dabei werden das Schwabmünchner Grünamt, der Forst, die LEW und die Expertin noch ein paar Planungstreffen umsetzen. Zeit ist genug, denn ein Ende der Maßnahme ist noch nicht absehbar. "Durch den großen Aufwand kann es drei, vier Monate oder gar bis zum Ende des Jahres dauern", so Planer Wolfgang Häusele.

Fischvorkommen in der Wertach überrascht

Vor Beginn der Arbeiten, im Februar, hat der Fischereiverein Schwabmünchen die Fischtreppe abgefischt und die Tiere wurden in der Wertach ausgesetzt. Dabei wurden die Fischer durchaus überrascht: "Die Artenvielfalt hatten wir in der Form nicht erwartet. Die Fischtreppe hat die Artenvielfalt in der Wertach erhöht", freut sich Robert Breu vom Fischereiverein. 25 verschiedene Fischarten sind beim Abfischen zum Vorschein gekommen, darunter auch einige, die schon länger hier nicht mehr heimisch waren.