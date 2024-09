Bobinger Triumph: Spitzenreiter SV Egg geknackt - Schwabmünchen hält die Tabellenspitze!

3:0 hat der TSV Schwabmünchen gegen den SC Olching gewonnen und damit den vierten Sieg in Folge eingefahren. Was nach einem deutlichen und ungefährdeten Sieg klingt, war aber eine über weite Strecken wackelige Angelegenheit. Das allerdings war keine große Überraschung für Schwabmünchens Trainer Benjamin Enthart: „Wenn du in der Vorwoche 7:0 gewinnst und dann gegen ein Team aus der unteren Tabellenregion spielst, ist es vom Kopf her ganz schwer.“ Anders als in der Vorwoche kam seine Mannschaft in den ersten Minuten gut in die Partie, aber, auch anders als in der Vorwoche, tat sie sich danach sehr schwer und rettete sich nach einer Drangphase der Gäste in die Pause. Auch Enthart fand den ersten Durchgang sehr zäh: „Das hat sich ein bisschen so angefühlt wie ein Kaugummi.“

