Unbekannte entsorgen illegal Fenster

Unbekannte haben mehrere alte Fenster im Container einer Baustelle in der Bahnhofstraße in Graben entsorgt. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, 15. Juli, zwischen 12 und 17 Uhr. Die Entsorgungskosten werden auf etwa 1500 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet unter der Telefonnummer 08232/96060 um Hinweise und hat die Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz aufgenommen. (AZ)

