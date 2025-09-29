Geparktes Auto in Schwabmünchen zerkratzt

Ein Schaden von rund 6000 Euro haben Unbekannte an einem Auto in Schwabmünchen hinterlassen.

Der grüne Seat war in der Nacht zum Freitag in der Adolf-Kolping-Straße geparkt. Dort wurden an der linken Fahrzeugseite der Kotflügel und beide Türen verkratzt. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)