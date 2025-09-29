Icon Menü
Unbekannte verkratzen Auto in Schwabmünchen: Polizei sucht Zeugen für Sachbeschädigung

Schwabmünchen

Geparktes Auto in Schwabmünchen zerkratzt

Hoher Schaden in der Adolf-Kolping-Straße. Die Polizei sucht nun Zeugen.
Von Redaktion
    • |
    • |
    • |
    In Schwabmünchen wurde am Wochenende ein Auto zerkratzt.
    In Schwabmünchen wurde am Wochenende ein Auto zerkratzt. Foto: Nadine Ballweg (Symbolbild)

    Ein Schaden von rund 6000 Euro haben Unbekannte an einem Auto in Schwabmünchen hinterlassen.

    Der grüne Seat war in der Nacht zum Freitag in der Adolf-Kolping-Straße geparkt. Dort wurden an der linken Fahrzeugseite der Kotflügel und beide Türen verkratzt. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)

