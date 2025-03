Auto auf Supermarkt-Parkplatz in Bobingen beschädigt

Eine böse Überraschung hat eine Autofahrerin in Bobingen am Samstag erlebt. Wie die Polizei berichtet, parkte sie ihren Wagen zwischen 13.40 und 13.55 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Hochstraße. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der Stoßstange hinten rechts fest. Ein Unbekannter muss ihren geparkten Wagen angefahren und sich anschließend vom Unfallort entfernt haben, ohne sich zu melden. Der Sachschaden wurde auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, Hinweise an die Polizeiinspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 zu richten. (AZ)

