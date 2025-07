Unbekannter beschädigt in Wehringen Autospiegel

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in der Frühlingstraße, Höhe Hausnummer 36, in Wehringen zu einer Sachbeschädigung gekommen. Dabei hat ein unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin den rechten Außenspiegel eines dort geparkten Autos beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen. (mjk)

