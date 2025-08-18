Unbekannter demoliert Porsche in Bobingen

Den Außenspiegel abgetreten oder abgeschlagen hat ein Unbekannter oder eine Unbekannte einem schwarzen Porsche in Bobingen. Die Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug ereignete sich laut Polizei zwischen 12. und 14. August im Bereich der Oskar-Müller-Straße. Der schwarze Porsche war am Straßenrand geparkt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen.
Bobingen
