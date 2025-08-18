Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Unbekannter demoliert Porsche in Bobingen: Polizei sucht Hinweise zu Sachbeschädigung

Bobingen

Unbekannter demoliert Porsche in Bobingen

Seine Wut an einem schwarzen Porsche herausgelassen hat eine Unbekannte oder ein Unbekannter in Bobingen. Die Polizei bittet um Hinweise.
    • |
    • |
    • |
    Ein schwarzer Porsche wurde in Bobingen beschädigt.
    Ein schwarzer Porsche wurde in Bobingen beschädigt. Foto: Bernd Weißbrod, dpa (Symbolbild)

    Den Außenspiegel abgetreten oder abgeschlagen hat ein Unbekannter oder eine Unbekannte einem schwarzen Porsche in Bobingen. Die Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug ereignete sich laut Polizei zwischen 12. und 14. August im Bereich der Oskar-Müller-Straße. Der schwarze Porsche war am Straßenrand geparkt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden