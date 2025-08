Unbekannter fährt Verkehrsschild in Untermeitingen um

Ein Unbekannter hat am Montag, 4. August, ein Schild auf einer Verkehrsinsel am Schloßberg in Untermeitingen umgefahren und sich nicht um den Schaden gekümmert. Das beschädigte Schild wurde gegen 23 Uhr entdeckt. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Die Polizeiinspektion (PI) Schwabmünchen ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die PI unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen. (AZ)

86836 Untermeitingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrsschild Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrsinsel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis