Fahrerflucht in Schwabmühlhausen

Im Langerringer Ortsteil Schwabmühlhausen ist es am Mittwochnachmittag in der Römerstraße zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Täter fuhr laut Polizei einen dort geparkten Mercedes an und beschädigte ihn auf der Fahrerseite. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 8000 Euro.

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen ermittelt wegen dieser Unfallflucht und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/96060. (AZ)