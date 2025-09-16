Unbekannter demoliert Autos in Königsbrunn

Erheblich beschädigt wurde ein in der Weberstraße in Königsbrunn geparkter BMW. Ein Unbekannter stach am 13. oder 14. September mit einem spitzen Gegenstand in alle vier Reifen des Autos und verkratzte die Motorhaube mit einem Schriftzug. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 3000 Euro.

Weiteres Auto zerkratzt

Ein weiteres Auto wurde zwischen 13. und 15. September in der Königsbrunner Zeissstraße beschädigt. Der Nissan war in diesem Zeitraum auf dem Gelände eines Bauunternehmens abgestellt. Der unbekannte Täter stach mit einem spitzen Gegenstand in den hinteren linken Reifen. Zudem wurde die rechte Fahrzeugseite mit einem Schriftzug verkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 2000 Euro.

Polizei bittet um Hinweise

Hinweise zu den beiden Fällen nimmt die Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen. (AZ)