Camping oder Kreuzfahrt? Komödie feiert bald Premiere in Mickhausen

Herbstzeit ist Theaterzeit in Mickhausen. Ab Samstag, 25. Oktober, hebt sich wieder der Vorhang im Schlosshofsaal in Mickhausen. Die Hobbydarsteller aus den Stauden rund um Spielleiter Gerhard Gollwitzer haben sich in diesem Jahr die heitere Komödie „Mit Schlafsack und Kamillentee“ aus der Feder von Regina Rösch ausgesucht. Schon bei den Proben wurde viel gelacht. Acht Mitwirkende sorgen auf der Bühne dafür, dass auch in dieser Spielzeit kein Auge trocken bleibt. Zum Ensemble gehören Silvia und Julia Ramminger, Karina Wiedemann, Marlene Endres, Stefan Maier, Alexander Biber, Hans-Jürgen Fendt, Georg Reiter sowie Souffleuse Erika Maier.

Wie entkommt man(n) einem Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff?

Es ist Urlaubszeit. Die Sonne scheint, am Badesee und in den Schwimmbädern sind Badeschönheiten zu bewundern, alles könnte für Gottfried und seinen Freund Oswald so schön sein. Wäre da nicht ein Versprechen, das die beiden Freunde ihren Ehefrauen zum 50. Geburtstag gegeben haben. Und dieses Versprechen fordern Olga und Hilde, nachdem sie jahrelang ruhig gehalten haben, in diesem Sommer ein.

Nach Jahren auf „Balkonien“ wollen sie in diesem Jahr ihren Traumurlaub: 14 Tage Luxus pur auf einem Kreuzfahrtschiff. Oswald hat zu Hause keine ruhige Minute mehr und Gottfried ist vorsichtshalber vor Wochen erkrankt. Die Herren sind nicht bereit, auch nur einen Cent ihres sauer verdienten Geldes für diese „gefährliche“ Reise zu verschwenden. Doch kein Argument kann die Frauen überzeugen. Gemeinsam mit Sohn Klaus und dem Polizisten Franz ersinnen die leidgeprüften Ehemänner einen Plan.

Olga und Hilde gewinnen im Radio völlig unverhofft einen Traumurlaub, der nach den Bedingungen des Senders auch angetreten werden muss: Ein Campingurlaub in Bürgle. Der Jubel hält sich bei den Frauen in Grenzen. Und auch bei Gottfried machen sich bald erste Zweifel breit, ob seine ramponierte Bandscheibe 14 Tage Luftmatratze übersteht. Und so kommt es, dass sich die gesamte Reisegesellschaft, mehr oder weniger freiwillig, im Wohnzimmer der Pfennings unter „Echtbedingungen“ auf den Campingurlaub vorbereitet. Doch eines ist klar: Wenn die Frauen sich etwas in den Kopf gesetzt haben, dann kennen sie Mittel und Wege. Somit sind allerlei Turbulenzen und heitere Situationen unvermeidlich.

Neun Spieltermine 2025

Samstag, 25. Oktober (19 Uhr, Premiere), Sonntag, 26. Oktober (14 Uhr), Donnerstag, 30. Oktober (19 Uhr), Freitag, 31. Oktober (18 Uhr), Samstag, 1. November (19 Uhr), Sonntag, 2. November (14 Uhr), Freitag, 7. November (19 Uhr) und Samstag, 8. November (19 Uhr).

Karten gibt es ab sofort bei Familie Maier von Montag bis Freitag zwischen 18 und 20 Uhr unter der Telefonnummer 08204/ 9609199. Neu: In diesem Jahr können Karten auch online über die Homepage der Theaterfreunde bestellt werden. Weitere Informationen unter www.theatergruppe-mickhausen.de.