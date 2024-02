Entgegenkommendes Auto übersehen: Hoher Schaden und zwei Verletzte

Eine junge Frau hat beim Abbiegen von der Lechfelder Straße ein entgegenkommendes Auto übersehen

An einer der unfallträchtigsten Kreuzungen von Schwabmünchens hat es am Donnerstag wieder gekracht: Eine junge Frau war von der Fuggerstraße aus in Richtung Osten unterwegs und wollte links in die Römerstraße einbiegen. Dabei übersah sie ein entgegenkommendes Auto. Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Dabei wurde das Auto der Unfallverursacherin um 90 Grad gedreht. Zwei Personen wurden leicht verletzt, der Schaden wird von der Polizei auf 10.000 Euro geschätzt. Die Kreuzung war für rund eine halbe Stunde blockiert. Text/Bild: Christian Kruppe