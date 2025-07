Unfall im Kreisverkehr: Mädchen stürzt vom E-Roller

Ein Unfall am Kreisverkehr in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße Ecke Königsallee ist es am Montagmorgen gegen 7.50 Uhr gekommen. Ein 14-jähriges Mädchen wurde dabei verletzt. Sie wollte mit ihrem E-Roller den Fußgängerüberweg queren. Das Auto, das in den Kreisel einfahren wollte, hielt an und das Mädchen fuhr los, doch dann fuhr auch der Wagen plötzlich an. Es kam zum Zusammenstoß. Die 14-Jährige stürzte, doch der Fahrer des Autos fuhr einfach weiter, ohne sich um die Jugendliche zu kümmern. Sie musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nun den Fahrer eines neonorangefarbenen Nissan Qashqai, er soll zwischen 40 und 60 Jahre alt sein und kurze graue Haare sowie eine korpulente Figur haben. Die Polizei Bobingen bittet unter der Telefonnummer 08234/96060 um Hinweise.

