Unfall in Bobingen: 81-Jährige übersieht Stoppschild

Ein Unfall ist am Freitag an der Kreuzung Gutenbergstraße / Hans-Sachs-Straße in Bobingen passiert. Laut Polizei fuhr eine 81-jährige Augsburgerin mit ihrem Auto die Hans-Sachs-Straße in Richtung Westen entlang und wollte die Gutenbergstraße geradeaus überqueren. Hierbei übersah sie offenbar das Stoppschild und den aus nördlicher Richtung kommenden Wagen eines 36-jährigen Bobingers. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand, das Auto der Unfallverursacherin war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (AZ)

86399 Bobingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis