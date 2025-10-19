Icon Menü
Unfall in Bobingen: Auto nach Zusammenstoß an einer Kreuzung nicht mehr fahrbereit

Bobingen

Unfall in Bobingen: 81-Jährige übersieht Stoppschild

Auf einer Kreuzung in Bobingen sind am Freitag zwei Autos zusammengestoßen. Nach dem Unfall musste ein Wagen abgeschleppt werden.
    •
    •
    •
    Die Polizei berichtet von einem Unfall in Bobingen.
    Die Polizei berichtet von einem Unfall in Bobingen. Foto: Jens Büttner, dpa (Symbolbild)

    Ein Unfall ist am Freitag an der Kreuzung Gutenbergstraße / Hans-Sachs-Straße in Bobingen passiert. Laut Polizei fuhr eine 81-jährige Augsburgerin mit ihrem Auto die Hans-Sachs-Straße in Richtung Westen entlang und wollte die Gutenbergstraße geradeaus überqueren. Hierbei übersah sie offenbar das Stoppschild und den aus nördlicher Richtung kommenden Wagen eines 36-jährigen Bobingers. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand, das Auto der Unfallverursacherin war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (AZ)

