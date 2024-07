Leicht verletzt wurde am Mittwoch der Fahrer eines Kleinkraftrades. Der Mann wollte laut Polizei von der Lindauer Straße in die Straße Am Wiesenhang einbiegen. Da dort ein Auto entgegenkam, bog er in größerem Bogen ab und verlor dabei die Kontrolle über das Kleinkraftrad.

Der Fahrer stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt. Vorsorglich wurde er ins Krankenhaus Bobingen gebracht. (AZ)