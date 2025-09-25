Zeugensuche nach Unfall

Am Mittwoch befuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem E-Scooter gegen 7:45 Uhr die Weberstraße. Beim Einbiegen in die vorfahrtsberechtigte Kaufbeurer Straße übersah er ein Auto, sodass es zu einem leichten Zusammenstoß kam. Der 22-Jährige stürzte zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Autos stieg nur kurz aus und entfernte sich im Anschluss vom Unfallort, ohne dass ein Austausch der Personalien stattgefunden hatte. Aktuell ist nur bekannt, dass es sich um ein schwarzes Auto gehandelt hat und der Fahrer groß gewesen ist und eine Mütze getragen hat. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen der Unfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Tel. 08232/9606-0.

