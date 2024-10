Motorrad-Fahrerin wird bei Unfall verletzt

Eine Motorrad-Fahrerin ist bei einem Unfall in Königsbrunn schwer verletzt worden, wie die Polizei mitteilt. Am Sonntag fuhr eine 83-jährige Autofahrerin in nördlicher Richtung auf der Weidenstraße. Sie übersah gegen 17 Uhr an der Kreuzung Lechstraße/ Weidenstraße die auf der Lechstraße von links aus Richtung Baumarkt kommende, vorfahrtsberechtigte Motorradfahrerin. Beide Fahrerinnen stießen zusammen, wobei die 18-Jährige auf dem Motorrad schwer verletzt wurde und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Unfallörtlichkeit wurde durch die freiwillige Feuerwehr Königsbrunn etwa eine Stunde komplett gesperrt. Gegen die Autofahrerin ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)

