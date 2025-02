Mann wird bei Unfall in Schwabmünchen verletzt, 9000 Euro Schaden

Leicht verletzt worden ist ein Autofahrer bei einem Unfall in Schwabmünchen. Am Sonntag kam es auf der Lechfelder Straße zu dem Verkehrsunfall. Das teilt die Polizei mit. Eine 43-jährige Frau fuhr um 19.50 Uhr mit ihrem Auto auf der Römerstraße in südöstliche Richtung und wollte die Lechfelder Straße geradeaus überqueren. Dabei übersah sie ein vorfahrtsberechtigtes Auto, welches die Lechfelder Straße in östliche Richtung befuhr. Es kam zum Unfall. Der Fahrer dieses Autos wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, benötigte aber keine medizinische Versorgung am Unfallort. Das Fahrzeug der Frau war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf 9000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen eines Vergehens der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. (mjk)

