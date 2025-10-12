Hoher Sachschadaden nach Auffahrunfall

Eine Leichtverletzte und etwa 11.000 Euro Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Freitag, 10. Oktober, gegen 11.20 Uhr in der Luitpoldstraße in Schwabmünchen ereignet hat. Eine 39-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto die Luitpoldstraße stadteinwärts. Auf Höhe der Hausnummer 5 übersah sie eine 75-jährige Seniorin mit ihrem Wagen, die verkehrsbedingt auf der Straße angehalten hatte, um anschließend nach links abzubiegen und fuhr hinten auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der Seniorin in den Gegenverkehr und gegen den Wagen einer entgegenkommenden 83-jährigen Frau geschoben, sodass die beiden Fahrzeuge ebenfalls seitlich kollidierten. Die 75-jährige Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt, die beiden anderen Frauen blieben unverletzt. Der Wagen der 39-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 11.000 Euro. (AZ)

